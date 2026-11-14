Horóscopo do dia 14.11.2026: confira previsão completa

Como o escorpiano gosta de independência, tem medo de se entregar a alguém e ficar sob seu poder. Desconfia do amor e custa a se entregar. Mas, quando se apaixona, tem muita necessidade de amor físico; ele é um amante ardente e sensual. Quando às amizades, é traído por pessoas talentosas e realizadoras. Precisa de aprovação e sente necessidade de inspirar respeito e dignidade.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

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Alerta

Os capricornianos passam o sábado no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Procure ser prático no trabalho e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Cuidados com gastos fora do orçamento.

Áries – Use sua energia para acertar o andamento do trabalho. A fase é indicada para levar adiante mudanças na decoração de sua casa. No amor, aproveite para declarar o que sente ao seu par afetivo. C. 351 M. 7816

Touro – Os astros incentivam seus negócios. Aumento das finanças. No amor, coloque um pouco mais de carinho na sua relação. Evite a rotina, saia para se divertir. C. 019 M. 5901

Gêmeos – Pode esperar condições positivas para desenvolver seu trabalho. A companhia da família e amigos serão importante no final de semana. Sua estrela promete brilhar no amor. C. 642 M. 0790

Câncer – Fase em que alcançará seus objetivos no trabalho. Aproveite o momento positivo para conquistar de uma vez a pessoa amada. Pode sair para se divertir, viajar ou fazer compras de uso pessoal. C. 130 M. 8128

Leão – Fase de equilíbrio na vida profissional. Procure a companhia da família no final de semana. Seu charme está irresistível, atraindo à atenção do seu amor. Pode sair para compras. C. 796 M. 9633

Virgem – A fase traz resultados positivo no trabalho. Conseguirá realizar bons negócios com excelentes retornos financeiros. Você tem motivos de sobre para ficar bem com seu par afetivo. Pode sair para se divertir. C. 573 M. 4580

Libra – Vá atrás do que interessa ao trabalho. Acertos para questões financeiras. Pode fazer as mudanças que vem adiando em seu lar. Dê asas a sua imaginação quando estiver com seu par afetivo. C. 421 M. 6452

Escorpião – O Sol no seu signo traz uma fase produtiva no trabalho. Aproveite o apoio que recebe e não deixe nada pendente. Quebre a distância entre você e seu amor. Aceite convites para ficar ao lado da família. C. 275 M. 4364

Sagitário – Os planos profissionais pedem uma maior analise, e a rotina deve ser sua companheira nesta fase. O Sol ainda o desfavorece. Cuide com gastos fora do orçamento. No amor, dê espaço para seu par afetivo. C. 363 M. 8147

Capricórnio – Você passa o sábado no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo no trabalho. Não se irrite com a família. No amor, controle sua inconstância. C.984 M. 1079

Aquário – Você está bem e deve aproveitar para acertar as pendências no trabalho. Proteção da família e amigos. Chances de ganhos em jogos. A paixão vai dominar sua vida a dois no final de semana. C. 557 M. 3208

Peixes – Não faltará energia e oportunidades para fazer o que gosta, principalmente no trabalho. Finanças equilibradas. Tome a iniciativa com seu par afetivo. Final de semana tranquilo. C. 806 M. 2235

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