Horóscopo do dia 16.09.2026: confira previsão completa

Os virginianos apreciam muito viver seus momentos de isolamento e solidão, como uma maneira de recarregarem as baterias e colocarem seu mundo em ordem. Muitas vezes os momentos de convívio social acabam se revelando menos positivos do que aqueles que passa em sua própria companhia e para o virginiano a produtividade é um ponto alto a considerar.

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Quem nasceu hoje

Tem uma grande capacidade de concentração. Conseguirá sucesso em trabalhos no qual possa comandar, é um líder e não teme as responsabilidades. A família exercerá grande influência. Inteligente, livre e com muita força.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 13h42, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia que pode contar com pessoas do trabalho, todos estão prontos para colaborar e as finanças tendem a se normalizar. Saia para compras para o lar. A saúde precisa de atenção. Amor com participação. C. 056 M. 9168

Touro – Você sente que os negócios estão fluindo, poderá receber convites para novos trabalhos e até aceitar parceria. Sua intuição esta fortíssima e, com isso resolverá os problemas da família. Amor com paixão. C. 643 M. 2284

Gêmeos – O seu planeta Mercúrio, esta na positiva quinta casa, que traz o sucesso no trabalho melhorando as finanças. Conte com o apoio da família. Pode pensar em novos negócios. Amor consolidado. C. 282 M. 1936

Câncer – O dia será de tranquilidade profissional. Apoio de sócios ou superiores. Espere e conte com boas mudanças nos seus negócios. Logo terá maior equilíbrio financeiro. A pessoa amada demonstra muita paixão. C. 464 M. 7312

Leão – A sua estrela deve brilhar para o lado do setor de trabalho e traz novas oportunidades de ganho. Positivo para realizar ótimos negócios, com aberturas financeiras. Apoio do seu amor. C. 120 M. 4855

Virgem – Nesta fase você recebe o apoio nos negócios e trabalho, que caminham para a estabilidade. Seus esforços serão recompensados com mais dinheiro e harmonia da família. Relaxe com seu amor. C. 907 M. 3590

Libra – Período que ainda precisa se prevenir na vida familiar, terá apenas que ser mais carinhoso e prestativo, nada de ciúmes. Problemas com Virgem e Áries. O trabalho estará um tanto exigente, evite novos gastos. C. 527 M. 7041

Escorpião – Hoje você fica no alerta até às 13h42, não crie problemas no trabalho e lar. Desfavorável para novos gastos. Coloque os pés no chão e não discuta com pessoas da família. Vênus equilibra o amor. C. 318 M. 8729

Sagitário – Dia que conseguirá realizar bons negócios, mas não deve passar dos limites no setor financeiro e nem esperar apoio. Cautela com as exigências no amor e com sua família. Entrará no alerta às 13h42. C. 795 M. 6374

Capricórnio – Dia que esta de bem com a vida. A família traz colaboração e boas notícias. As finanças tendem a se estabilizar, pode sair para compras. Não crie problemas com seu amor, seja mais prestativo. Saúde ótima. C. 873 M. 0562

Aquário – Você sente que há novas chances de ganho, e tranquilidade com as finanças da família. Sucesso com os contatos de negócios. Positivo para compras pessoais. Amor possessivo. C. 589 M. 1697

Peixes – Período tranquilo profissionalmente, seu humor está equilibrado e você passa boas energias no trabalho e no lar. Pode realizar mudanças nos negócios. Equilíbrio financeiro. Novos planos sentimentais. C. 231 M. 8403

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