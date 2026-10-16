Horóscopo do dia 16.10.2026: confira previsão completa

Para os librianos, o trabalho social por si só já é uma carreira. Na verdade, alguns astrólogos afirmam que os nascidos sob este signo preferem trabalhar em grupo a desenvolver tarefas sozinhos. Assim, relacionamentos bem sucedidos adquirem enorme importância para o libriano.

Mas a decisão por um emprego ou por uma parceria nos negócios Pode levar muito tempo, pois coloca os mais diversos aspectos na balança.

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Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremante inteligente o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 09h58, e os astros aconselham a não correr riscos durante o começo da manhã. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – A influência de Marte seu regente, na positiva quinta casa indica que você esta com mais energia, coragem para enfrentar os obstáculo e lutar pelos seus objetivos. Bom convívio familiar. Amor com sonhos. C. 513 M. 3698

Touro – Dia para organizar seus negócios e acertos profissionais. Você está bem colocado e realizará a maior parte dos seus projetos do lar. Saia da rotina com o seu amor. Dê apoio à Sagitário. Conte com mais dinheiro. C. 090 M. 4263

Gêmeos – Você passa por um bom período profissional, arregace as mangas e vá a luta. Aceite apoio de sócios ou superiores. Conseguirá organizar as finanças da família. Amor consolidado. Boa entrada de dinheiro. C. 445 M. 7911

Câncer – Nesta fase pode ser mais audacioso com negócios e contar com apoio da família. Nada de estresse, aproveite para ganhar mais, além do apoio de quem trabalha com você. Amor com paixão. Colabore com Touro. C. 736 M. 0789

Leão – Dia que receberá apoio total no trabalho e negócios. Vai faturar uma grana extra, é só aceitar ajuda de sócios ou superiores. Fase de mais saúde e energia. Amor com muitas emoções. Colabore com a família. C. 391 M. 5478

Virgem – Seus plano profissionais caminham para o sucesso. Pode pensar em mudanças no trabalho e até parceria comercial. Ligue-se no sucesso. Aceite apoio da família. Seu amor está mais apaixonado. C. 558 M. 8326

Libra – O Sol fica no seu signo até o dia 23, é a fase de maior tranquilidade no lar e trabalho. Você sente que tudo e todos estão ao seu favor. Pode programar viagem para rever parentes. Amor com muita paixão. C. 664 M. 1658

Escorpião – A fase atual é chamada de inferno astral, e você precisa entender os problemas e não criar dramas. O ideal é não sair da rotina, evite gastos, viagens, exigências no seu trabalho ou no lar. Cuide da saúde. C. 123 M. 2086

Sagitário – Você acorda no alerta, a Lua estará no seu signo às 09h58, a partir desse horário o dia será tranquilo. Sua criatividade esta em alta e, o destaque será de bons acertos no trabalho. Tenha paciência no amor. C. 305 M. 5457

Capricórnio – Período que deve se organizar, seu alerta tem início às 09h58. Programe o trabalho, negócios, evite gastos fora do orçamento, viagens e mudanças financeiras. Problemas com a família. C. 984 M. 6801

Aquário – Os astros trarão tranquilidade no trabalho. Nas finanças seu astral continua elevado, pode sair da rotina com viagens, compras e acertos nos negócios da família. Mudanças no amor, cuide-se. C. 806 M. 9130

Peixes – O seu dia será de muito trabalho e atenção com os gastos. Apenas evite os exageros em mudar seus negócios e tenha paciência com todos. Terá que dar muito de si para resolver os assuntos afetivos. C. 271 M. 8542

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