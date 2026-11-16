Horóscopo do dia 16.11.2026: confira previsão completa

Os nativos de Escorpião são fogosos e impulsivos e estão sempre prontos a arremeter para a frente, impacientando-se quando às circunstâncias os impede de agir de acordo com sua própria vontade. Raramente se sujeitam ao domínio de terceiros e depois que iniciam uma tarefa ou empenham sua palavra nunca volta atrás.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

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Alerta

Os nativos de Aquário começam a semana no alerta, e os astros aconselham a rotina durante período negativo no trabalho. Deixe as inovações para uma fase positiva. As finanças pedem maior rigor. Não force a barra com seu amor. Saúde em baixa.

Áries – Você passa por um período de mudanças na vida profissional, familiar e social. O momento é de agir para conquistar a estabilidade emocional. Fique atento com o trabalho, não crie problemas. Cuide da saúde. C. 917 M. 5731

Touro – Os astros facilitam as mudanças nos negócios e trabalho. Aproveite para ganhar mais. Vênus na sua sexta casa astral traz colaboração. Você transmite segurança, inclusive para sua família. Amor feliz. C. 690 M. 7629

Gêmeos – Você terá participação das pessoas que estão ao seu lado, inclusive de amigos e parentes. Invista nos seus negócios, e conte com o sucesso. A sorte está ao seu lado. Amor com paixão e muito alto astral. C. 803 M. 4015

Câncer – O seu dia será de sucesso, principalmente no trabalho e negócios. Poderá contar com mais dinheiro. A sorte está ao seu lado, pode tentar em jogos. Amor com emoções e muito diálogo. Saúde em ordem. C. 321 M. 2964

Leão – Dia para resolver rápido os problemas familiares e acertar o setor familiar. Procure apoio de amigos e crie um ambiente de paz. Conquista importante no trabalho. Conte com Escorpião e Aquário. Transformação no amor. C. 149 M. 6452

Virgem – Fase que deve buscar apoio de amigos, sócios e parentes para melhorar o setor profissional. O Sol traz ajuda que necessita. Conte com o sucesso financeiro. Firmeza no seu lar. Amor com muita paixão. C. 294 M. 3876

Libra – Período que estará pronto para usufruir de um bom nível de estabilidade financeira. Novos rumos e chances de negócios imobiliários. Ótima notícia no seu trabalho. A família transmite segurança. Amor com carinhos. C. 468 M. 7210

Escorpião – Você passa por um período que traz preocupações financeiras, assim como o setor afetivo. Vênus, só estará no seu signo dia 5 de dezembro. Não se descuide, e tenha atenção com seu amor. Cuide dos gastos. C. 683 M. 1561

Sagitário – Dia que deve ter paciência com os problemas do trabalho e da vida familiar. O Sol não favorece novas iniciativa profissionais. Cuidado para não perder seus amigos ou se desentender com seu familiares. C. 535 M.0487

Capricórnio – Você está confiante com o trabalho e setor financeiro. Suas esperanças se concretizam nos negócios, na vida familiar e com seu amor. Conquista financeira na vida doméstica. Pratique esportes. C. 014 M. 8109

Aquário – O seu dia será no alerta e você deve evitar compras e viagens. Cuidado para não se desentender com a família. Não conte com apoio de ninguém. Procure ser mais equilibrado com seu amor. C. 759 M. 5596

Peixes – Período propício para viagens, compras e até início de negócios com a família. Apoio do seu amor e muita inspiração. Equilíbrio nas contas domésticas. Bons momentos no trabalho. Saúde excelente. C. 180 M. 9343

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