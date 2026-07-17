Horóscopo do dia 17.07.2026: confira a previsão completa

As mulheres cancerianas são dotadas de elevada sensibilidade, instinto maternal excepcionalmente desenvolvido, índole carinhosa, meiga e protetora. Amam o lar, o cônjuge e os filhos e costumam centralizar toda sua vida neste setor. Câncer determina, naqueles que nascem sob sua influência, um intenso psiquismo e grandes capacidades mediúnicas de clarividência, premonição e intuição.

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Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Não ultrapasse etapas no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para não sufocar seu par afetivo com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Suas conquistas materiais vão servir de incentivo para elevar o clima de segurança em seu lar. Popularidade com os parentes. Saia para compras pessoais. Novas emoções no amor. Cuide da alimentação. C. 328 M. 2073

Touro – Dia que pode contar com apoio da família, colabore com Câncer e Áries. O trabalho vem com total tranquilidade. Resolverá a maior parte dos problemas financeiros. Amor com declaração. C. 145 M. 5161

Gêmeos – Você está sensível às críticas, evite comentários sobre os negócios e trabalho. Sócios, colegas ou superiores estão do seu lado. Generosidade e bom humor na vida a dois. Controle a ansiedade. C. 409 M. 3978

Câncer – A fase é positiva em relação aos seus objetivos profissionais e financeiros. Aceite ajuda dos colegas de trabalho. Boa sintonia com a família. Colabore com Virgem e Leão. Amor com encanto. C. 896 M. 4140

Leão – A Lua no seu signo traz chances de acertos nos negócios. Procure controlar suas emoções e continue cuidando da saúde. Dia 22 o Sol entrará no seu signo. Seu amor procura colaborar. C. 765 M. 9534

Virgem – Apesar de Vênus estar no seu signo, hoje você passa pelo alerta. Cuidado com gastos excessivos, adie viagens e compras. Poderá que enfrentar problemas no trabalho e no lar. Controle o nervosismo. C. 501 M. 8716

Libra – Nesta fase você deve ter jogo de cintura e discrição ao tratar de assuntos íntimos ou afetivos. Seu planeta Vênus, o desfavorece. Controle seus impulsos. O trabalho vai bem e precisa ser ágil. Saiba levar esta fase. C. 515 M. 6327

Escorpião – O dia trará agitos sociais, poderá receber convites para sair da rotina. Os negócios e trabalho ganham respaldo financeiro. No amor, seu carisma vai falar mais alto. Pode viajar. C. 287 M. 7605

Sagitário – Período que esta bem, e com vontade de sair para negociar ou dar um novo rumo ao setor profissional. Não abuse das condições financeiras, esta mais ambicioso. Controle suas exigências no amor. C. 036 M. 9852

Capricórnio – Você terá que dar mais atenção a pessoa amada, controle suas exigências e, não fique esperando, assuma o que seu coração sente. A família continua precisando de você, seja maleável. Não viaje. C. 471 M. 0694

Aquário – O trabalho e finanças estão bem organizados e com isso realizará bons negócios. Esta mais ágil e sua ousadia renderá bons lucros. O contato com parentes esta entre suas prioridades. Amor com brigas. C. 923 M. 1449

Peixes – O astral é de estabilidade, com chances de melhorar os negócios e trabalho. Estará mais confiante em parcerias com pessoas da família. No amor vai atingir suas exigências. Cuidado pode engordar. C. 650 M. 8289