Horóscopo do dia 17.09.2026: confira previsão completa

Dependentes e trabalhadores, muitos virginianos tem a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa em seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente, onde poderão contribuir no sentido de alcançar o máximo de produtividade. O virginiano apresenta uma atitude bem definida em relação à talento e técnica são combinados com uma visão prudente e pragmática das tendências de mercado.

Quem nasceu hoje

A percepção é uma de suas maiores qualidades. Tem facilidade para captar os desejos das pessoas. O sucesso profissional acontecerá devido a sua grande energia. É o amigo para todas as horas. É alegre, nobre e compreensivo.

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Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e o mais indicado será manter a rotina no trabalho. A insegurança poderá abalar suas amizades. Gastos somente de primeira necessidade. Não de ouvidos a fofocas, principalmente em relação a sua vida afetiva.

Áries – O Sol traz apoio no trabalho e até chance de negociação positiva para quem tem parceria ou sociedade comercial. Deixe a paz se instalar no seu coração e dê mais atenção ao seu amor. C. 804 M. 9578

Touro – Período inspirado e de boas oportunidades no setor profissional, não faltando inclusive apoio de pessoas influentes. Pode concretizar bons negócios e sair para compras. Surpresas no amor. Tente na loteria. C. 039 M. 4720

Gêmeos – Dia para acertar os negócios e assuntos da família, as respostas aos problemas serão positivas. As finanças e o trabalho voltam a crescer. Amor em dose dupla. Cuide da ansiedade. Não seja impaciente. C. 780 M. 8909

Câncer – Fase de excelentes oportunidades nos negócios, compras e trabalho. Não seja impaciente, todos colaboram. Boa entrada de dinheiro. Controle da vida familiar. No amor muitas surpresas. Tente na loteria. C. 360 M. 1442

Leão – Neste período você sente que pode organizar e programar mudanças no lar. A família espera contar com você, pode sair para compras e acertar problemas com alguns parentes. Seu amor está mais atencioso. C. 672 M. 2313

Virgem – Dia que sua capacidade de compreensão esta em alta, principalmente no trabalho. Pode tomar decisões financeiras e contar com o sucesso. A família precisa mais da sua atenção. Amor envolvente. C. 253 M. 6895

Libra – Você ainda passa por uma fase bem exigente, o Sol o favorecerá a partir do dia 23 de setembro, se programe para ter uma fase feliz. Comece a pensar como resolver os problemas existentes. Amor neutro. C. 426 M. 0134

Escorpião – Seu período negativo, tem início dia 23, quando passará a receber a influência do seu inferno astral. Lembre-se que o comodismo pode ser o seu pior inimigo. No momento Vênus, protege o amor e trabalho. C. 193 M. 3076

Sagitário – O seu dia será no alerta, procure se organizar e evitar problemas no trabalho. Hoje não é indicado para resolver nada, evite gastos, exigências e até discussões no lar. Complicações com seu amor. C. 915 M. 5061

Capricórnio – Fase que sente as energias renascerem e, com isso vem a vontade de sair para com compras, viagens, encontro de colegas e parentes. A família transmite segurança. Dê mais carinhos ao seu amor. C. 547 M. 7650

Aquário – Você pode se preparar para uma mudança na sua vida profissional. Receberá colaboração para iniciar novos projetos, realizar parceria ou sociedade comercial. Boa saúde. O amor vem com otimismo. C. 417 M. 3887

Peixes – Vênus na sua positiva 10ª casa astral, traz o grande desejo de resolver problemas no trabalho e aumento dos ganhos. É tempo de paz e confraternização com todos. Pode viajar. Amor com sedução. C. 735 M. 8291

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