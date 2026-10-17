Horóscopo do dia 17.10.2026: confira previsão completa

Muitos librianos se casam muito jovens, no entusiasmo da paixão, e depois vivem para lamentar isso, pois preferem seguir num relacionamento infeliz a enfrentar a vida sozinhos outra vez.

A personalidade é indolente, charmosa e agradável, e para ele todos os relacionamentos assumem a maior importância. Dada a sua natureza sociável, este signo simplesmente não consegue viver sozinho.

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Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os capricornianos passam o sábado no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder fiquem em casa recarregando as energias. Adie compras, viagens ou mudanças. Humor instável no amor.

Áries – Positivo para acertar pequenas pendências no trabalho. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Pode aceitar convites para reuniões de amigos. A fase reserva momentos de paixão com seu amor. C. 219 M. 1086

Touro – A fase é favorável para incrementar seu trabalho. O momento promete ser especial com seu par afetivo. Pode aceitar convites para estar ao lado dos amigos. Viagens e passeios estão na ordem do dia. C. 764 M. 1120

Gêmeos – Os astros acenam com boas perspectivas no trabalho. Favorável para resolver pendência doméstica no final de semana. A intimidade com seu par afetivo vai esquentar. Chances em jogos. C. 081 M. 1573

Câncer – Volte suas atenções para assuntos ligados ao seu trabalho. Procure equilibrar suas finanças antes de sair as compras. Aproveite o bom momento e faça um programa a dois com seu par afetivo. C. 335 M. 8304

Leão – Fase em que você consegue equilíbrio no trabalho. Finanças em ordem. Pode convidar a família para ficar ao seu lado no final de semana. No amor, sua sensualidade está a mil. C. 628 M. 7835

Virgem – Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo no trabalho. Favorável para acertos financeiros. No amor seus desejos estão em evidência mexendo com a cabeça da pessoa amada. C. 842 M. 4797

Libra – Os astros renovam sua vitalidade, e você deve aproveitar para levar adiante as mudanças no trabalho. Acerte as finanças. No amor, deixe a harmonia fazer parte do seu relacionamento. C. 095 M. 2746

Escorpião – Coloque seu trabalho em dia, não deixe nada para traz. Fase em que as finanças estão em baixa, cuidado com os gastos. Fique ao lado do seu par afetivo. Saúde neutra. C. 951 M. 4482

Sagitário – Estão abertas as portas para o sucesso. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos no trabalho. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Pode tentar em jogos. C. 490 M. 3961

Capricórnio – Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante esta fase negativa. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal entendido com seu par afetivo. C. 867 M. 9650

Aquário – Você está bem posicionado, e deve aproveitar para alcançar todos os propósitos no trabalho. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família. Favorável para mudanças no seu lar. C. 102 M. 5013

Peixes – Há boas perspectivas de crescimento no trabalho. Pode sair para encontrar a família. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Quebre a rotina com seu par afetivo e faça um programa a dois. C. 574 M. 0245

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