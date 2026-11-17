Os nativos de Escorpião são independentes, determinados e voluntariosos, gostam de fazer apenas aquilo que desejam, pouco se importando com as consequências. Apesar destas características, porém, felizmente possuem muita lucidez e raciocínio, e se às vezes nos assustamos diante de suas temerárias arremetidas, depois somos forçados a reconhecer que agiram com acerto.

Quem nasceu hoje

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

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Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 18h21 e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho durante este período. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Peixes.

Áries – O momento indica mudanças no trabalho, conseguirá resolver antigos problemas e conquistar apoio da família. Pode desenvolver novas atividades, que pode ser parceria ou sociedade. Vitória no amor. C. 189 M. 3924

Touro – A fase indica sucesso profissional e para expandir sua área de atuação. Você passa equilíbrio e paz para seu par afetivo e família. Pode contar com proteção no setor financeiro. Positivo para viagens. C. 438 M. 9617

Gêmeos – Dia que não há motivo para o estresse. Não crie problemas com a família, positivo para compras domésticas. Poderá contar com amigos, sócios e superiores. Proteção da pessoa amada. Descanse mais. C. 641 M. 4436

Câncer – Neste período você deverá dar atenção a família e aceitar apoio para mudanças no seu lar. Positivo para negociar com novo imóvel. Maior definição no setor de trabalho. Amor com encanto e paz. Tente em jogos. C. 906 M. 1578

Leão – Você acorda de bom humor e pode renovar seus negócios. Organize a vida familiar e espere apoio, incluindo de quem trabalha ao seu lado. Marte no seu signo abre espaço para ganhar mais. Amor consolidado. C. 795 M. 6187

Virgem – Bom dia para resolver seus projetos de negócios e esperar apoio na área profissional. O seu astral visualiza promoção na área financeira. Acertos na vida afetiva. Companheirismo com a família. C. 213 M. 1076

Libra – Você se sente capaz de renovar sua vida profissional e conquistar abertura para ganhar mais. Pode contar com apoio da família. Positivo para negociar com imóvel. Amor carinhoso e cheio de charme. C. 972 M. 8840

Escorpião – O período traz além do Sol no seu signo, Mercúrio em movimento direto. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas financeiro e afetivos, mas vá devagar. Amor com boas esperanças. Novos amigos. C. 331 M. 7602

Sagitário – Nesta fase você passa por diversos problemas, é a influência do chamado inferno astral. Precisará de concentração para evitar indecisões e não passar dos limites nas exigências domésticas. Amor neutro. C. 260 M. 5597

Capricórnio – O dia indica tranquilidade na vida profissional e financeira. Você receberá apoio da família e suporte para resolver os problemas. Dê atenção a pessoas do seu trabalho. Amor com acertos. C. 094 M. 1258

Aquário – Você fica no alerta até às 18h21, quando a Lua passa a transitar no seu signo. Fique na rotina durante este período. Adie compras, viagens, mudanças no lar e no trabalho. Evite discussões no amor. C. 951 M. 0364

Peixes – O início do dia será tranquilo, e você conseguirá resolver o trabalho e vida familiar. O amor, está neutro. Se programe, porque a partir das 18h21, você entrará no alerta. Serão dois dias e meio de cuidados especiais. C. 526 M. 2745

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