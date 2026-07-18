Horóscopo do dia 18.07.2026: confira a previsão completa

Câncer é o signo em que as emoções e os sentimentos são postos em atividade por meios externos. São sensíveis, tímidos e retraídos, mas donos de grande tenacidade. São econômicos, conservadores, românticos e imaginativos; e, parecem uma mistura de caprichos e contradições, quando não se sentem compreendidos. Essa disposição os torna de humor triste e inquieto, até que aprendam a governar-se.

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Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Alerta

Os virginianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham rotina. Tire o dia para descansar e repor as energias. Evite negociar, comprar no crediário ou pedir empréstimo financeiro. Procure ter paciência com o par afetivo e família.

Áries – Você começa o dia a todo vapor. Pode sair para acertar parcerias e trabalho por conta própria. Aproveite a maré favorável para promover mudanças em seu lar. Demonstre carinho e compreensão ao par afetivo. C. 902 M. 6438

Touro – Utilize seu senso prático e tire proveito dos projetos em andamento. Pode agir com ousadia no trabalho. Conte com ajuda dos amigos. Positivo para compras de uso pessoal. Evite a rotina com a pessoa amada. C. 595 M. 1120

Gêmeos – Analise as mudanças que estão acontecendo no trabalho, e coloque para funcionar os novos projetos. Tire um tempo para cuidar das pendências domésticas. Aceite convites para festas ou reuniões de amigos. C. 227 M. 0644

Câncer – As influências do Sol são ótimas para o setor profissional. Perspectivas de crescimento financeiro. É tempo de unir forças e incrementar os contatos. Boa convivência com a pessoa amada e família. Vida social agitada. C. 076 M. 7493

Leão – Os astros ainda dificultam o andamento do trabalho. A ordem é manter tudo dentro do programado até o dia 22. As finanças pedem controle. Procure ter jogo de cintura com a pessoa amada. Viagens desfavorecidas. C. 169 M. 4704

Virgem – Você passa o dia no alerta, e deve ter cuidado no setor de trabalho. Seja realista com as finanças, evite gastos fora do orçamento. Não queira impor somente suas vontades ao par afetivo e família. C. 713 M. 9781

Libra – A fase é indicada para acertar o que está pendente no trabalho. Não deixe nada por fazer no seu lar. Curta família neste dia. Aposte no diálogo para manter a harmonia com a pessoa amada. C. 433 M. 8215

Escorpião – Momento positivo para transformações no trabalho. Aproveite o final de semana para realizar mudanças na decoração de sua casa. Dedique mais tempo para seu relacionamento afetivo. Saúde excelente. C. 368 M. 2503

Sagitário – Leve adiante os projetos que estão engatilhados no setor profissional. Procure curtir a família e amigos neste final de semana. Não descuide da saúde. Tente em jogos e sorteios. C. 880 M. 5917

Capricórnio – Negócios em equipe devem ter retorno acima do esperado. Positivo para acertos financeiros. Não devem faltar novidades na vida a dois. Aceite convites para festas ou encontros de amigos. Organismo perfeito. C. 646 M. 3362

Aquário – Pode seguir com novo projeto profissional. Analise parceria com alguém de sua confiança. Conseguirá vitória em assunto financeiro. Pode sair para passeios e viagens. Grande entusiasmo no amor. C. 453 M. 0572

Peixes – Fase em que terá apoio para tentar novos empreendimentos profissionais. Positivo para mudanças em seu lar. No amor, não se acomode. Saia para se divertir no final de semana. C. 786 M. 6851