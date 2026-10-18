Horóscopo do dia 18.10.2026: confira previsão completa

A mulher de Libra embora no fundo possa ser ansiosa e insegura tem muita classe. Há uma tendência para que venha a casar cedo e há possibilidade de que venha a se envolver romanticamente mais de uma vez.

Visto uma tendência a relacionar-se com homens atenciosos e indulgentes, é bem possível que se envolva com alguém muito mais velho ou muito mais novo.

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Quem nasceu hoje

Vencerá os obstáculos que surgirem, pois tem uma energia inesgotável. Sentirá atração pela vida pública, mas terá inclinação para atividades humanitárias. É Vigoroso, empreendedor e companheiro fiel.

Alerta

Os capricornianos ficam até o final da noite do domingo no alerta, e a indicação é de rotina durante este período. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. No amor, busque a companhia da pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – Esta mulher tem grande vigor físico, mental e sexual. Seu espírito de liderança reage bem diante de qualquer situação. Normalmente está de bem com a vida quando sente que está amando e sendo amada. C. 067 M. 1858

Touro – É uma mulher gentil, batalhadora, perseverante e tem grande tato e habilidade. Para conquistá-la é preciso romantismo. Quer todas as atenções voltadas para si. É sensual e nunca perde suas conquistas. C. 561 M. 9105

Gêmeos – Vivacidade, versatilidade e excelente poder de comunicação nunca faltam a esta mulher. Quer liberdade e luta por isso. Quando está interessada em alguém, mostra-se uma amante desejosa. C. 289 M. 7742

Câncer – A nativa deste signo é paciente, criativa, sensível e muito esperta nos negócios. Defende o lar e a família com rigor. Gosta de impressionar pelo visual. Mas no entanto, quer ser amada de verdade. C. 112 M. 4920

Leão – A leonina é generosa, amante das festas, tem também uma mente super poderosa. Quando está vivendo uma união afetiva sempre responde com muita paixão e vontade, embora seja possessiva. C. 638 M. 3287

Virgem – Organizada, com alto senso crítico, preocupada, séria, honesta e disciplinada. É assim a mulher deste signo. Os grandes momentos de amor de sua vida, geralmente acontecem numa fase mais adulta. C. 794 M. 2651

Libra – Dotada de muito charme, esta mulher faz muitos amigos. Tem seus momentos de ingenuidade, indecisão e pode as vezes, se deixar influenciar. Vive cuidando do corpo e gosta de ser elogiada. C. 840 M. 1473

Escorpião – Persistência, combatividade, determinação, emoções e sentimentos fortes esta mulher tem demais. Aprende tudo com grande facilidade e sabe se impor no lar ou no trabalho. C. 925 M. 8430

Sagitário – A sagitariana é bastante liberal, costuma dizer tudo o que pensa. Tem sinceridade, fidelidade de sobra e adora vencer desafios. No amor é jovial e fogosa, costuma encantar por ser inteligente. C. 082 M. 5063

Capricórnio – Honestidade, dignidade, ambição, determinação e prudência. Tudo isso e muito mais faz parte da personalidade desta mulher. Não gosta de ficar exibindo o que tem. C. 474 M. 3096

Aquário – Mulher de grande poder intelectual, idealista, independente, vive à procura de coisas novas para a sua vida. Vai sempre preferir amar, um homem que seja atencioso, cordial, criativo. C. 356 M. 0514

Peixes – Humildade, sensibilidade, gentileza, simpatia e muita prestatividade. Esta mulher é dependente e tímida, algumas vezes. Só que quando se trata de amor e sexo, tudo excita a fogosidade da pisciana. C. 203 M. 2379

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