Escorpião é capaz de um raciocínio lógico bastante sutil, e deve procurar alguma inovação criativa para qualquer setor a que venha a se dedicar. Acima de tudo, não se precipite na escolha de sua carreira, tome todo o tempo que precisar e não se apresse com relação a uma decisão final.

Quem nasceu hoje

É o ponto de apoio da família e amigos. Está sempre se colocando na frente dos projetos, pois o comando é ato espontâneo para este nativo. Alcançará sucesso no mundo profissional. Organizado, bondoso e criterioso.

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Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e os astros pedem paciência com as pessoas do seu trabalho. Fique dentro do orçamento, fuja de gastos em supérfluos. No amor, procure dar espaço para o seu par afetivo. Viagens neutras.

Áries – Dia para impulsionar seus negócios e pensar em mudanças na área profissional. Aceite as críticas no trabalho e se harmonize, este será o caminho do sucesso. A família colabora financeiramente. Amor feliz. C. 221 M. 4202

Touro – A fase atual abre caminhos para melhorar os negócios, conseguir apoio no trabalho e aumento dos seus ganhos. Amor com apoio, carinhos e compreensão. Saúde com respaldo positivo. Fuja de fofocas. C. 113 M. 5930

Gêmeos – Trabalhe confiante e conte com sucesso na área financeira. Terá vontade de fazer amigos, de trabalhar mais e criar novos negócios. Positivo para viagens, compras, visitas e novidades com os ganhos. C. 032 M. 7314

Câncer – Poderá contar com equilíbrio na área de trabalho e apoio de muitas pessoas. As finanças estão gratificantes, pode fazer novos gastos. Amor com muita paixão. Tente em jogos. Relaxe a tensão. C. 685 M. 9878

Leão – Dia para resolver os negócios, trabalho e contar com apoio da família. Bom período para iniciar mudanças profissionais e contar com entrada extra de dinheiro. Apoio da pessoa amada e pessoas ligadas ao seu lar. C. 409 M. 8646

Virgem – A fase astral indica bons negócios e compras para o lar. Sucesso em vendas e comércio ligado a área de alimentação. Energia e confiança não devem faltar. Mais sucesso e dinheiro. Amor precisando de atenção. C. 574 M. 3163

Libra – Você poderá contar com equilíbrio no setor profissional. Positivo para iniciar trabalhos, negócios e esperar pela solução de assuntos financeiros. Vênus equilibra a vida afetiva e familiar. Mudanças no amor. C. 550 M. 0345

Escorpião – A fase atual pede que você não passe dos limite nos gastos e solução importante no seu lar. Dê apoio a pessoas da família. O amor, ainda vem com ciúmes e pequenas dificuldades. Controle a teimosia. C. 976 M. 3799

Sagitário – Fase que será levado a enfrentar problemas no trabalho e negócios. Evite novos gastos, compras e mudanças no seu lar. Não conte apoio, já que o Sol não o protege. Espere até o dia 22. C. 780 M. 8857

Capricórnio – Você ainda passa por um bom período, terá colaboração na área familiar e para resolver antigos problemas. Conte com boa entrada de dinheiro. Amor envolvente. Apoio de Libra, Touro e Câncer. C. 448 M. 1410

Aquário – A Lua está no seu signo e você sente que poderá resolver os problemas da família. Explore sua criatividade, esta é uma boa fase. Notícia promissora das finanças. Energia de sobre para o trabalho. C. 365 M. 6522

Peixes – Você está passando pelo alerta e precisará de paciência para vencer as discussões com a família. Fuja de negócios confusos e não saia da rotina. Poderá enfrentar desavenças no setor profissional Amor neutro. C. 827 M. 2184

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