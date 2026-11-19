Horóscopo do dia 19.11.2026: confira previsão completa
Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina.
Os escorpianos são independentes, determinados e voluntariosos, gostam de fazer apenas aquilo que desejam, pouco se importando com as consequências.
Apesar destas características, porém, felizmente possuem muita lucidez e raciocínio, e se às vezes nos assustamos diante de suas temerárias arremetidas, depois somos forçados a reconhecer que agiram com acerto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Quem nasceu hoje
Tem facilidade para o comando, pois é capacitado e não deixa passar nada em branco. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. Companheiro, vigoroso e inteligente.
Alerta
Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina. Adie todas as mudanças no trabalho. Finanças precisando de ajustes. Não imponha suas vontades à família. Evite discussões com seu par afetivo. Saúde em leve baixa
Áries – Fase que pode ir em frente com seus negócios, compras e mudanças no trabalho. Apenas cuidado com o que fala, evite exigências com sócios, amigos e superiores. Vênus em Libra acerta sua vida afetiva. C. 316 M. 4578
Touro – Período para agir corretamente nos negócios e pensar em abrir frentes de negócios. Os projetos domésticos estão em fase de realização. Amor com participação da pessoa amada. Conte com Virgem e Escorpião. C. 541 M. 0397
Gêmeos – Você passar por uma fase que tem tudo para realizar viagens, ir as compras, iniciar negócios e acertar novas parcerias. Emoções controladas com seu amor. Saúde perfeita. Pode sair da rotina. C. 760 M. 9024
Câncer – Nesta fase você estará mais controlado em relação ao setor profissional, conseguirá a solução de alguns problemas e alcançará o sucesso financeiro. Não deixe nada pendente no seu lar. Amor motivado. C. 408 M. 6246
Leão – Dia que terá apoio da família nos projetos domésticos e negócios. Só deve evitar ser intransigente com Áries, Sagitário e Peixes. Confie no seu talento e organize as compras. Amor em evidência. C. 052 M. 4639
Virgem – Você tem Vênus na sua segunda casa astral abrindo caminhos no trabalho, negócios e melhorando seus ganhos. Não deixe nada pendente e vá em frente com as mudanças no seu lar. Amor com paz. C. 375 M. 1703
Libra – A fase negativa está bem longe, então vá em frente com o que pretende fazer em termos profissionais e financeiro. No amor, os sinais são de harmonia, mas terá que apoiar seu par afetivo no que tiver precisando. C. 285 M. 3199
Escorpião – As influências do Sol e Mercúrio no seu signo trazem tranquilidade, mas Vênus na sua desfavorável 12, indica problemas no amor e nas finanças. Modere seus sonhos. O ideal é a rotina. C. 033 M. 5855
Sagitário – Dia que deve controlar suas exigências e impetuosidade no setor profissional. Fique o máximo que pude na rotina em não realize mudanças no seu lar, no amor e nas finanças. Tenha paciência até o dia 22. C. 892 M. 2687
Capricórnio – Período equilibrado no setor profissional e financeiro. O momento traz envolvimento com a família. Amor confiante. Se organize antes de entrar no seu inferno astral, o que pode trazer problemas de saúde. C. 143 M. 4970
Aquário – A influência da Lua no seu signo dá asas a sua imaginação. Conseguirá acertar os negócios, trabalho e assuntos ligados a família. Pode sair para compras pessoais. Amor em alto astral. C. 621 M. 7412
Peixes – Você está passando pelo alerta e as reclamações devem ser evitadas sobre o trabalho e negócios. Não esqueça de honrar seus compromissos financeiros. Domine o ciúmes, evite discussões com seu amor. C. 919 M. 1064
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