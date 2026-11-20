O nativo de escorpião cima de tudo, não deve se precipitar na escolha de sua carreira, tome todo o tempo que precisar e não se apresse com relação a uma decisão final. Você deve obter grande satisfação pessoal no desempenho de sua profissão e isso só será possível se a escolher dentro de um campo que lhe apresente fortes motivações conseguirá o sucesso muito rápido.

Quem nasceu hoje

Tem sempre uma idéia para ser colocada em uso. Procura o caminho do sucesso, pois sabe que tem competência para se sobressair na carreira que escolher. Normalmente é o líder em sua comunidade. Persuasivo, com senso crítico e objetivo.

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Alerta

Os arianos acordam no alerta, e o mais indicado neste período é a rotina profissional e pessoal. Procure analisar seus gastos para não entrar no vermelho. Viagens e mudanças devem ser adiadas. No amor, procure ter paciência.

Áries – Dia de alerta, poderá enfrentar problemas no trabalho. Não mude sua vida financeira. Risco de indisposição no ambiente profissional. Procure entender melhor a pessoa amada. Não saia da rotina. C. 285 M. 4926

Touro – Você está num ritmo para ter novos ganhos no trabalho. Pode negociar a vontade, realizar viagens e compras de uso pessoal. O dia será agitado e a vida familiar traz boas mudanças. Amor compaixão. C. 968 M. 0541

Gêmeos – Nesta fase você pode apostar no seu poder de comunicação. O trabalho deve render o dobro, vem novidades financeiras. Clima de sedução com seu amor. Vênus traz solução de antigos problemas. C. 152 M. 8879

Câncer – Dia positivo para decisões ligadas aos seus negócios e trabalho. Novidades na área financeira. Astral de harmonia e definição na vida afetiva. Proteção da família. Pode viajar. Tente em jogos. C. 218 M. 1695

Leão – Período para voltar sua atenção em resolver os problemas financeiros da família. Suas ideias serão bem recebidas. Novidades devem trazer sucesso, bons negócios e entrada de dinheiro. Amor com carinho. C. 067 M. 3037

Virgem – Dia que você se sente seguro em relação a vida profissional. As finanças começam a se estabilizar. Evite somente se desentender com Áries e Leão. Satisfação com a relacionamento afetivo. C. 639 M. 4504

Libra – Uma fase tranquila no trabalho e setor financeiro. Lembre-se que seus esforços em dar atenção a pessoa amada será o ponto chave da harmonia com sua família. Não abuse na alimentação. C. 472 M. 3890

Escorpião – Você está bem em termos astrológicos, mas deve entender que Vênus continua na sua desfavorável 12 casa astral até o dia 5 de dezembro. Amor e dinheiro precisam de atenção. Cuide da ansiedade. C. 144 M. 5182

Sagitário – Sua missão nesta fase será ter paciência com a família e com os problemas domésticos. Não permita que amigos ou parente interfiram nos seus negócios. O amor está firme. Fique na rotina nos gastos. C. 501 M. 9718

Capricórnio – Poderá contar com apoio da família em termos financeiros. Positivo para compras, acertos dos empreendimentos e mudanças no trabalho. No amor, conseguirá equilibrar o ciúmes da pessoa amada. C. 636 M. 7329

Aquário – Os astros garantem um dia de progresso e equilíbrio no setor profissional. Seus esforços em acertar os problemas trarão apoio de sócios, superiores e colegas de trabalho. Amor com carisma. C. 391 M. 9257

Peixes – Você está livre do alerta, e poderá ter ganhos inesperados. Positivo para compras pessoais e organizar uma viagem. Satisfação com a família e resolução de problemas domésticos. Amor com emoções. C. 023 M. 1465

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