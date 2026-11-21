Profundamente emotivos, os escorpianos compreendem e aceitam os sentimentos e dores que a maioria dos outros signos não conseguem controlar. O escorpiano não teme enfrentar o desconhecido, o que faz do nativo deste signo um terapeuta ideal, além de muitos médicos e cirurgiões, que usam seu expressivo talento de forma bastante construtiva.

Quem nasceu hoje

O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro. A simpatia é uma de suas maiores virtudes. É franco, bondoso e forte amigo.

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Alerta

Os nativos de Áries passam o sábado no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Não deixe sua forte personalidade atrapalhar sua vida a dois. Cuidado com os gastos fora do orçamento.

Áries – Você passa o dia no alerta, e os cuidados devem ser redobrados no trabalho. Não se entusiasme nos gastos. Evite fazer qualquer tipo de imposição ao seu par afetivo. À noite procure descansar. C. 706 M. 8038

Touro – Seu instinto para mais ganhar dinheiro está aguçado. Positivo para viajar, fazer contatos e firmar acordos comerciais. Evite a rotina com a pessoa amada, saia para um fazer uma viagem ou passeio. C. 099 M. 8767

Gêmeos – O momento é positivo, por isso você deve agir com rapidez para alcançar seus objetivos no trabalho. Tudo azul na vida a dois. Convide a família para estar com você no final de semana. C. 472 M. 7148

Câncer – As pendências no trabalho serão solucionadas com uma certa facilidade. Faça uma surpresa à pessoa amada. Positivo para tentar em jogos. Pode aceitar convites para se divertir no final de semana. C. 335 M. 6253

Leão – O quadro astral não poderia ser mais positivo no trabalho. Tudo depende somente de você, por isso não se perca no caminho. Tente ser mais comedido nos gastos. Tudo bem com a saúde. Saia para se divertir. C. 054 M. 1491

Virgem – Excelente fase para traçar novos planos para o setor profissional. Boas oportunidades estão a caminho. Melhora acentuada da relação afetiva. Viagens e passeios favorecidos no final de semana. C. 116 M. 2589

Libra – Não deixe nada pendente no trabalho. Dinheiro extra deve ajudar a recompor as finanças. Demonstre o que sente a pessoa amada. Proteção da família. Pode sair para festas ou encontros de amigos. C. 827 M. 9740

Escorpião – Aproveite o Sol no seu signo para mostrar sua competência e alcançar seus objetivos. Faça planos junto com a pessoa amada. Positivo para compras de uso pessoal ou doméstico. Final de semana tranquilo. C. 662 M. 1601

Sagitário – Fase para ter cuidados no trabalho. Procure agir dentro dos limites, evitando mudanças profissionais. Não é hora de fazer reivindicações. Dê espaço para seu par afetivo. Saúde neutra. C. 513 M. 6820

Capricórnio – Com disciplina e responsabilidade poderá atingir suas metas no setor de trabalho. Confie na sua capacidade. Muita inspiração na vida a dois. Pode sair para compras pessoais. Saúde em alta. C. 321 M. 5979

Aquário – A sorte promete estar com você em todos os momentos. Pode assumir novas responsabilidades no trabalho. No amor, demonstre o que sente ao seu par afetivo. Procure a companhia da família no final de semana. C. 288 M. 8396

Peixes – Os assuntos profissionais estão protegidos, e você poderá colocar em funcionamento os projetos de expansão. É hora de transmitir suas ideias. Tome a iniciativa na vida a dois. C. 747 M. 4015

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