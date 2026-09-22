Horóscopo do dia 22.09.2026: confira previsão completa

Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

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Quem nasceu hoje

Não teme a competitividade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie as mudanças e acertos no trabalho. Fique dentro do orçamento. No amor, nada de ciúmes exagerado. Viagens desfavorecidas.

Áries – O momento atual traz oportunidades de solução dos problemas profissionais e acertos financeiros. Terá colaboração das pessoas que estão ao seu lado. Novos compromissos no lar. Amor em alto astral. C. 015 M. 4998

Touro – Dia que se sente um tanto esgotado pelas novas responsabilidades no trabalho e negócios. Pode esperar boas notícias chegando nas finanças. A família dá mais atenção. No amor, o equilíbrio se faz presente. C. 862 M. 3645

Gêmeos – Nesta fase pode aproveitar a atmosfera de colaboração no trabalho, apoio para novos ganhos e renovação nos projetos. Conte com Áries e Sagitário. Pode negociar com Virgem. Amor com satisfação. C. 928 M. 2251

Câncer – Um bom dia para resolver os problemas no lar, todos esperam sua colaboração. Não discuta com Aquário ou Leão. O amor esta bem colocado. Pode sair par compras e novos negócios. Novidades no trabalho. C. 790 M. 9812

Leão – Dia para resolver os problemas financeiros. Suporte de sócios e familiares. Aproveite esta fase para organizar a vida profissional e contar com apoio para acertar suas contas. Melhora a vida afetiva. C. 475 M. 0892

Virgem – Período que tem todo apoio que necessita para resolver de vez os problemas financeiros e profissionais. Momentos agradáveis com a família. Faça uma auto análise e perceba que seu amor precisa de você. C. 243 M. 6337

Libra – Amigo libriano, amanhã o Sol passa a transitar no seu signo e, com isso os problemas começam a desaparecer. Gradativamente perceberá onde estão as melhores possibilidades no trabalho, amor e dinheiro. C. 650 M. 1104

Escorpião – Hoje, começamos a mostrar que haverá a influência do Sol, na sua desfavorável 12ª casa. Então comece a se organizar. O primeiro passo é se livrar dos invejosos. Evite viagens, mudanças no lar e trabalho. C. 332 M. 5769

Sagitário – O dia será tranquilo, mas não passe dos limites em exigências, já que Vênus não o favorece. Pode haver problemas afetivos e financeiros. Leve seu trabalho com determinação e não mude nada. C. 109 M. 7571

Capricórnio – Você está livre do alerta e tem um bom dia. Solução de problemas domésticos e acertos com a família. O trabalho vai bem e, há chances de mudanças nos negócios. Seu amor transmite paz e carinhos. C. 514 M. 8473

Aquário – O seu dia será no alerta, a Lua pede que controle suas emoções. Adie novos gastos, mudanças profissionais, incluindo nos negócios. Seja diplomático com a família. Evite o ciúmes com seu amor. C. 631 M. 5480

Peixes – Fase que deve ser mais rápido nas decisões de negócios e acertos no trabalho. Evite a irritação repentina. Pode até sair para compras e novos compromissos financeiros com a família. Amor com muita paixão. C. 787 M. 2026

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