Como o escorpiano gosta de independência, tem medo de se entregar a alguém e ficar sob seu poder. Desconfia do amor e custa a se entregar. Mas, quando se apaixona, tem muita necessidade de amor físico; ele é um amante ardente e sensual.

Quando às amizades, é traído por pessoas talentosas e realizadoras. Precisa de aprovação e sente necessidade de inspirar respeito e dignidade.

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Quem nasceu hoje

Por ter personalidade marcante conseguirá influir com facilidade sobre a vida dos outros. Alcançará sucesso em carreiras liberais. Receberá o apoio de familiares e de amigos próximos em seus projetos. É arrojado, capacitado e de bom coração.

Alerta

O domingo começa desfavorável para os taurinos, e a indicação é de cuidados nos próximos dois dias e meio. Os astros pedem paciência com seu par afetivo e família. Procure ter cuidados com a alimentação e bebida. Viagens neutras.

Áries – O ariano não se preocupa com o futuro, nem se incomoda com o passado. Embora seja briguento, não guarda mágoas. Seu maior problema é considerar apenas seu ponto de vista e, é aí que perde o equilíbrio na vida. C. 246 M. 6902

Touro – O taurino possui responsabilidade, quando é positivo, é cumpridor de todos os seus deveres. É bastante prático e sabe lidar com as pessoas. Profundo apreciador das artes, da música, da natureza além de se ligar a terra. C. 328 M. 5894

Gêmeos – Gêmeos por ser um signo duplo, existem os que são indecisos, pacatos e esperam muito pela ação do destino. Gosta das viagens, mudanças de casa, cidade, estado e até de país. C. 432 M. 1341

Câncer – Para o canceriano a família e o passado são de grande importância para o seu lado emocional. Pode ter muitos talentos, por sua versatilidade, mas não se concentra em nenhum deles em seu próprio prejuízo. C. 215 M. 3109

Leão – O leonino age com nobreza, dignidade e elegância. Muito generoso com seus semelhantes, sabe agradecer a todos, pois sabe que sempre terá mais, tanto dinheiro como também poder. C. 697 M. 0520

Virgem – O maior problema do virginiano é que, às vezes, chega a ser implacável em suas observações, correndo o risco de colecionar inúmeros inimigos. Ofende-se com muita facilidade, faz disso uma verdadeira tragédia. C. 764 M. 2613

Libra – O signo de Libra representa o relacionamento, o casamento, o acordo, a cooperação, a busca por justiça e equilíbrio. Os librianos são sociáveis, refinados, delicados, simpáticos, gentis e diplomáticos. C. 874 M. 6365

Escorpião – O escorpiano é mais prático do que romântico. Sabe guardar segredos. Ciumento ao extremo, é bastante sugestionável, orgulhoso, mas bastante sensível. É tão complexo como o planeta que o governa. C. 951 M. 7986

Sagitário – O sagitariano abomina a ociosidade e precisa estar sempre ocupado mental e fisicamente. Encontra facilidade para cargos de chefia ou trabalhos feitos por conta própria. C. 505 M. 4757

Capricórnio – O capricorniano por ser capaz de planejar à longo prazo costuma satisfazer sua forte necessidade de progresso social e ascensão espiritual. Simboliza a responsabilidade e a superioridade. C. 880 M. 9071

Aquário – O aquariano gosta de colaborar e participar de encontros políticos. Apesar da independência, tenta dominar os que estão à sua volta, fazendo-os se sentirem escravos. Possui dons premonitórios e intuições fortíssimas. C. 929 M. 8435

Peixes – O pisciano com sua intuição o ajuda a detectar as melhores oportunidades. Não é pessoa prática, como seu signo oposto Virgem, e precisará do apoio da família, do ser amado e dos amigos para se sentir protegido. C. 689 M. 1278

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