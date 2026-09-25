Horóscopo do dia 25.09.2026: confira previsão completa

Os nativos de Libra possuem grande percepção mediúnica e são dotados de fina e delicada intuição, se souberem aproveitar e desenvolver essas qualidades poderão chegar a possuir tal lucidez de inteligência e clareza de raciocínio que serão quase proféticos em suas palavras e praticamente infalíveis em suas ações.

Quem nasceu hoje

Têm tendências para trabalhar com o público, demonstra facilidade no trato com as pessoas. Com uma mente privilegiada, alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.

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Alerta

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina como melhor caminho. Fuja de discussões no ambiente de trabalho. Cuide com gastos fora do orçamento. Procure ter paciência com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

Áries – Planeje os próximos negócios e mudanças no trabalho. Espere até o dia 29 para dar uma guinada financeira, quando Marte, passa a trazer novas energias para sua quinta casa. Colaboração do seu amor. C. 395 M. 4147

Touro – O período exige mais ação no trabalho, com boas chances e conquistas financeiras. A busca do equilíbrio na vida profissional esta em alta. Colaboração de pessoas envolvidas nos seus negócios. Amor com paixão. C. 549 M. 3214

Gêmeos – Você terá o suporte para melhorar os ganhos e até iniciar novos negócios. Apoio dos envolvidos na vida profissional. Humor estável e compreensão da família. Amor calmo. Tente na loteria. C. 973 M. 5520

Câncer – Marte o planeta que rege as mudanças, traz a chance de inovar e abrir frentes de trabalho. Saiba lidar com as novas possibilidades de ganho nos negócios e aceite apoio. Amor participativo. C. 682 M. 7638

Leão – Marte esta na sua 12ª casa astral, e será o responsável pela instabilidade financeira. Mas, fique tranquilo dia 29, ele passa para o seu signo. Agora o ideal será se programar nos negócios e evitar gastos. Amor neutro. C. 419 M. 2105

Virgem – O período traz chances de mudanças nos negócios, no trabalho e aumento financeiro. Colaboração da família. Apoio para boas parcerias. Dia 29 Marte trará problemas, se programe. Amor com ciúmes. C. 025 M. 9776

Libra – A cada dia que passa você sente as energias renascerem, o Sol traz incentivo para melhorar o trabalho e ganhos. Novas aberturas para acertar os problemas da família. Saúde perfeita. Dia especial no amor. C. 206 M. 1845

Escorpião – Você sente que precisa ser mais decidido nos negócios. Seu humor está em baixa. Não busque apoio na família. Resolva rápido os problemas do trabalho e continue cuidando das finanças domésticas. C. 157 M. 6462

Sagitário – Neste período você deve ser mais rápido nas decisões de trabalho e negócios. Não mude o rumo da vida profissional, vá com sua natural determinação. Seu amor precisa de mais atenção. C. 768 M. 0351

Capricórnio – Você sente que precisa estar sempre em ação, que não deve se acomodar. Terá que dar mais apoio aos que trabalham ao seu lado. As finanças tendem a se estabilizar. Procure estar ao junto do seu amor. C. 830 M. 8593

Aquário – O dia será de tranquilidade na família, todos estão preocupados com você. Procure ser mais participativo. O clima no trabalho, é de calmaria e há chances de realizar algumas mudanças. Tudo azul no amor. C. 591 M. 6983

Peixes – Você ainda acorda no alerta e terá um dia de cuidados especiais. Onda de cansaço, evite compras, viagens, visitas e exageros alimentares. Não discuta com ninguém. Pode ter imprevistos, cuidado. C. 406 M. 1079

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