Horóscopo do dia 26.09.2026: confira previsão completa

Os librianos por serem regidos por Vênus, que é o símbolo da estética e da arte, apreciam decorações e roupas elegantes, peças de arte e objetos exóticos. Sendo o primeiro signo social do zodíaco, o libriano não gosta de isolamento e precisa ter um certo convívio social diário para que se sinta bem.

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

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Alerta

Os nativos de Áries acordam no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder tire o final de semana para ficar em casa ao lado da família e amigos. No amor, não deixe o ciúmes atrapalhar seu relacionamento.

Áries – Você passa o sábado no alerta, e deve manter a rotina durante este período negativo. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal entendido com seu par afetivo. Saúde em leve baixa. C. 792 M. 6849

Touro – A fase é favorável para lutar por aquilo que acredita no trabalho. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. O momento promete ser especial com seu amor. Pode aceitar convites para festas e encontros de amigos. C. 224 M. 5783

Gêmeos – Os astros renovam seu trabalho, e você deve aproveitar para colocar sua vida em ordem. Positivo para acertar as finanças. No amor, procure participar mais da vida da pessoa amada. C. 120 M. 4577

Câncer – Não há do que se queixar, você está bem posicionado no trabalho, e deve aproveitar para alcançar todos os objetivos. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família. C. 417 M. 7365

Leão – Positivo para fechar novos acordos. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos. A fase reserva momentos de entrosamento com seu amor. C. 038 M. 9611

Virgem – Fase que você vê seu trabalho deslanchando. Pode fechar novos acordos de parcerias. Dê mais atenção às necessidades da família. Pode sair para encontro de amigos. No amor, sua sensualidade está a mil. C. 943 M. 8101

Libra – O Sol no seu signo acena com boas perspectivas. Favorável para assinar documentos e resolver pendência financeira. A intimidade com seu par afetivo vai esquentar ganhando um novo impulso. C. 560 M. 0598

Escorpião – Esta fase pede atenção redobrada com o setor de trabalho. Faça um balanço nas finanças. Respeite a individualidade do seu par afetivo. Evite grandes agitações. Não descuide da saúde. C. 305 M. 2093

Sagitário – Fase para inovar e lutar pelos objetivos. Seu senso de oportunidade está em alta, o que fará se dedicar ainda mais aos projetos em andamento. Saia para se divertir ao lado da pessoa amada. C. 854 M. 1422

Capricórnio – Estão abertas as portas para o sucesso no trabalho. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Organismo excelente. Saia para se divertir. C. 608 M. 3815

Aquário – Há boas perspectivas de crescimento profissional. Pode sair para acertar parcerias e associações. Proteção da família. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Quebre a rotina com seu par afetivo. C. 271 M. 7950

Peixes – Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo no trabalho. Favorável para acertos financeiros. No amor seus desejos estão em evidência mexendo com a cabeça da pessoa amada. C. 181 M. 0232

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