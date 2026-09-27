Horóscopo do dia 27.09.2026: confira previsão completa

A personalidade do libriano é indolente, charmosa e agradável, e para ele todos os relacionamentos assumem a maior importância. Dada a sua natureza sociável, este signo simplesmente não consegue viver sozinho; assim, é também excelente anfitrião. Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremamente inteligente o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

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Alerta

Os arianos passam o domingo no alerta e os astros aconselham calma diante das divergências. Evite ser possessivo com a pessoa amada. Deixe as mudanças e inovações para quando estiver fora dessa fase negativa.

Áries – Afetivamente estes nativos são conquistadores e calorosos, mas podem ser insensíveis às necessidades dos outros. Apaixonam-se intensamente, mas tem dificuldade para manter a relação. C. 650 M. 1809

Touro – Tem senso prático, é bastante esforçado e realizador. Muito espontâneo, tem paixão absoluta por tudo o que faz. Tem uma capacidade incrível de preservar as metas que traça, e termina sempre por atingi-las. C. 184 M. 9591

Gêmeos – Falar da intimidade os amedronta e ficam inertes diante das exigências emocionais. Não gostam de se sentir presos a nenhuma pessoa ou lugar, e tendem a ser volúveis e superficiais. C. 461 M. 6573

Câncer – A vida afetiva do canceriano está vinculada à segurança e à confiança. Prefere compartilhar seus momentos a dois no aconchego do lar. Tende a lealdade e a estabilidade. C. 797 M. 0658

Leão – Os leoninos quando estão amando, são generosos, demonstrativos, cobrem seu amor de atenções e declarações. Mas quem quiser estar ao lado de uma pessoa de Leão, precisa aceitar ficar num segundo plano. C. 226 M. 3340

Virgem – Seu lado afetivo é agitado, com novos romances que acontecerão de maneira inesperada. Não se deixe iludir com a primeira impressão. Essa ebulição se alternará com períodos de tranquilidade emocional. C. 073 M. 8269

Libra – Tem uma vida social intensa, e cativa a todos com seu charme, sedução e sorriso de ternura. Deve se ligar para não se anular em função dos outros. Deve aprender com seu oposto Áries a ser mais impetuoso. C. 637 M. 5181

Escorpião – Os escorpianos são fortemente ligados ao princípio do desejo e do impulso sexual, há uma tremenda força por traz de seus envolvimentos românticos. Anseiam por uma profunda e também íntima união. C. 505 M. 4430

Sagitário – O sagitariano tende a ser insensível, pois como busca o distante não observa quem está mais próximo. Para um relacionamento saudável precisam de aventura, novidade e dinamismo. C. 128 M. 2914

Capricórnio – Os capricornianos tem grande respeito e responsabilidade pelos laços afetivos e familiares. Quando envolvidos emocionalmente tendem a ser leais e sinceros. Mas é muito difícil renderem-se às emoções. C. 043 M. 8021

Aquário – Tem dificuldade nos relacionamentos íntimos e afetivos, pois preferem estar na companhia de muitas pessoas. Por serem individualistas e amantes da liberdade não suportam um relacionamento muito intenso. C. 314 M. 5792

Peixes – Estes nativos são muito românticos, afetivos e carinhosos. Como vivem num mundo de sonhos e fantasias tendem a idealizar o amor, e tem dificuldade para lidar com o cotidiano da relação. C. 832 M. 3876

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