Horóscopo do dia 28.09.2026: confira previsão completa

A mulher de Libra embora no fundo possa ser ansiosa e insegura tem muita classe. Há uma tendência para que venha a casar cedo e há possibilidade de que venha a se envolver romanticamente mais de uma vez. Visto uma tendência a relacionar-se com homens atenciosos e indulgentes, é bem possível que se envolva com alguém muito mais velho ou muito mais novo.

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso. Por ser confiável terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Leia também: Horóscopo do dia 24.09.2026: confira previsão completa

Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 11h41, e os astros aconselham a rotina enquanto durar este período. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você fica no alerta até às 11h41, a Lua indica a necessidade de paciência enquanto durar esta fase desfavorável. Deixe as decisões profissionais, financeiras e do lar para o período da tarde. C. 509 M. 3927

Touro – Você acorda de bom humor, mas com o passar das horas, sente um certo desânimo. A Lua o desfavorecerá a partir dás 11h41. Serão dois dias e meio, que terá que se cuidar. Evite viagens e compras. C. 796 M. 4121

Gêmeos – Fase propícia para renovar e abrir novas frentes profissionais. Apoio das pessoas com quem trabalha. Dê mais atenção à sua família. Terá chances de iniciar negócios. Amor com diálogo. C. 265 M. 7680

Câncer – Período para resolver os problemas domésticos. Notícia sobre dinheiro e acertos nas contas da família. Pode sair para encontro de parentes. O trabalho caminha para a tranquilidade. Amor criativo. C. 652 M. 5813

Leão – Nesta fase pode se preparar para iniciar novos projetos de trabalho. Marte amanhã passa a transitar no seu signo, o que dará condições de abrir novas frentes de negócios. Terá que ajudar pessoa da família. C. 082 M. 2474

Virgem – Fase para acertar os problemas da família e atuar também no setor financeiro. O trabalho está em fase de progresso. Graças ao seu equilíbrio emocional, o amor está expressivo. Cuide da saúde. C. 123 M. 9632

Libra – Dia que recebe apoio na área familiar, positivo para compras, acertos de convivência e solução de problemas financeiros. Abertura para uma parceria. Mercúrio, traz suporte para o trabalho. Amor com surpresas. C. 362 M. 8358

Escorpião – Nesta fase você sabe que não deve passar dos limites com gastos, viagens e mudanças no trabalho. O Sol, desequilibra a vida profissional e até afetiva. Domine suas exigências com a família. C. 834 M. 6055

Sagitário – Início de semana que deve dar apoio a família, evite discussões sobre as finanças. Pode enfrentar problemas de comunicação no trabalho. Nada de discussões. Insegurança no amor, Vênus não o protege. C. 441 M. 0799

Capricórnio – Fase que pode colocar em prática seus planos domésticos. Todos esperam sua atenção nos assuntos financeiros. Os negócios estão otimistas. Seja mais prestativo com parentes. Amor em alto astral. C. 510 M. 1801

Aquário – Período que melhora seu prestígio no trabalho. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas financeiros e terá abertura para compras, viagens e até parceria comercial. Amor descontraído. Saúde ótima. C. 672 M. 8265

Peixes – Você está bem posicionado neste começo de semana e pode sair para negociar, realizar compras e também para acertar o setor de trabalho. Saúde perfeita. Amor espontâneo. C. 571 M. 2549

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui