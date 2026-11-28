Erre ou acerte, ganhe ou perca, há um natural equilíbrio no signo de Sagitário, que encontra um significado para cada experiência, inspirando confiança e trazendo vida nova a situações pendentes.

Os otimistas do Zodíaco, eles precisam sentir-se livres e sem restrições. Não suportam a ideia de estarem sendo coibidos; por isso, o sagitariano sempre irá preferir carreiras que reflitam sua paixão a espaços abertos.

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Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os leoninos acordam no alerta, e o sábado pode trazer alguns aborrecimentos no trabalho. Procure ser prático e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. O dia pede pensamentos positivos. Saúde em baixa.

Áries – Tudo indica que você conquistará seus objetivos no setor de trabalho. Seus méritos serão reconhecidos, só não passe dos limites. Use de mais diálogo no amor. Procure a companhia da família. C. 851 M. 1683

Touro – Fase em que nada será capaz de atrapalhar seu trabalho. Com carinho e compreensão o seu par afetivo vai dar apoio aos planos de expansão. Pode sair para compras de uso pessoal. C. 068 M. 9852

Gêmeos – Conseguirá resultados financeiros acima do esperado. Não meça esforços para crescer no setor de trabalho. Dedique mais tempo a quem ama. Saúde recuperando o vigor físico. C. 559 M. 6243

Câncer – Estão ampliadas suas chances de sucesso no trabalho. Procure a companhia de pessoas positivas. Dê mais atenção à saúde, principalmente a aparência. Tudo azul amor. C. 487 M. 7790

Leão – Você passa o final de semana no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo no trabalho. Não force uma situação. Cuidado com o ciúmes exagerado no amor. Saúde em baixa. C. 976 M. 5318

Virgem – Vá atrás do que interessa aos seus objetivos profissionais. Acertos positivos para questões emperradas. Aproveite e leve adiante mudanças que vem adiando. Procure estar ao lado da pessoa amada e família. C. 614 M. 2589

Libra – Use sua energia para conseguir os objetivos no trabalho. O diálogo será importante para manter a harmonia na vida a dois. Não deixe de se alimentar direito. Família protegida, faça um programa no final de semana. C. 431 M. 8373

Escorpião – Os planos de crescimento no trabalho dependem de seu modo de agir. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Vida a dois em alta. Pode sair para se divertir no final de semana. C. 306 M. 2993

Sagitário – Com o Sol no seu signo, este é um bom momento para assumir novos compromissos no setor profissional e pessoal. Aproveite o final de semana para pensar nos seus próximos passos. Amor com carinhos. C. 020 M. 3604

Capricórnio – O Sol na sua 12ª casa astral indica problemas no trabalho. Expresse suas ideias com clareza. Procure se ajustar aos desejos do seu par afetivo. Se afaste de pessoas invejosas. C. 123 M. 4435

Aquário – Os astros incentivam seus projetos profissionais. Atividades ligadas ao público estão favorecidas. Forte atração comandando a vida a dois. Pode tentar em jogos. Vá em frente com mudanças no seu lar. C. 295 M. 0121

Peixes – Fase produtiva financeiramente. Você está com pique de sobra para batalhar pelo seu sucesso no trabalho. É hora de movimentar o seu círculo familiar. Astral de cumplicidade no amor. C. 741 M. 8062

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