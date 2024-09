Horóscopo do dia: domingo (22.09.24)

Os librianos por serem regidos por Vênus, que é o símbolo da estética e da arte, apreciam decorações e roupas elegantes, peças de arte e objetos exóticos. Sendo o primeiro signo social do zodíaco, o libriano não gosta de isolamento e precisa ter um certo convívio social diário para que se sinta bem. Podem escolher entre a ciência e a arte, pois possuem a potência intelectual requerida pela primeira e a sensibilidade exigida pela segunda. Poderão chegar a possuir lucidez de inteligência e clareza de raciocínio que serão quase proféticos em suas palavras e praticamente infalíveis em suas ações.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa capaz de fazer o máximo pelos outros. Todas as favorabilidades que terá na vida virão de sua força de vontade e persistência. Possui qualidade para se tornar uma pessoa voltada para o comércio e administração de bens.

Alerta

Os geminianos passam o domingo no alerta, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho. Se puder tire o dia para descansar. Não entre em discussões. Cuidado com gastos fora do orçamento. Saúde em leve baixa.

Áries – É temperamental, mas pouco vingativo, se explode, pouco depois esfria e esquece tudo. No terreno amoroso, está sujeito às mesmas atitudes, suas aventuras vão com a mesma facilidade que aparecem. C. 109 M. 5982

Touro – A tenacidade das pessoas deste signo é o que existe de melhor em seu caráter, pois os tornam imunes a críticas e inflexivelmente fiéis a seus objetivos. Sua natureza é simples e tudo que diz e faz é direto e natural. C. 956 M. 2429

Gêmeos – São de natureza ardente e podem se encolerizar muito rapidamente, mas esquecem tudo com muita rapidez. Não só esquecem o que outra pessoa lhes disse como o que eles próprios disseram. C. 298 M. 3570

Câncer – Embora seja afetivo e bom para com sua família e amigos, o canceriano poderá não demonstrá-lo. Gosta de se sentir seguro e protegido, desejando ser obsequiado e cercado de atenções. C. 472 M. 0691

Leão – Jamais poderá entender como um parceiro poderá recusá-lo. Geralmente, ele consegue os melhores, fora isso, é dotado de grande capacidade em encontrar soluções simples para problemas complicados. C. 885 M. 7256

Virgem – O virginiano por querer revisar em excesso pequenos detalhes, perde a visão do conjunto que o liberaria. Inquiridor, observador nato, analítico por natureza, está mais pronto para obedecer do que para mandar. C. 337 M. 6752

Libra – É afável, cortes e raramente procura ferir os demais. Tem uma natureza generosa. Talvez deseje despojar-se de certos atributos mundanos e venha a sofrer quando enfrentar privações da vida. C. 693 M. 5305

Escorpião – A pessoa nascida nesta constelação parece viver parte da vida em um mundo que ele mesmo criou, fascinado pelos mistérios da vida e da morte, por tudo que é desconhecido. C. 010 M. 7583

Sagitário – Poucas pessoas apreciam ouvir verdades pouco lisonjeiras a seu próprio respeito, pelo menos não tão francamente quanto a pessoa que nasce neste signo coloca. C. 568 M. 8274

Capricórnio – O capricorniano como seu símbolo, a cabra, enfrenta as situações com firmeza. Embora possa se utilizar de outras pessoas para obter alguma coisa, elas por sua vez, serão beneficiadas por seu contato. C. 721 M. 9847

Aquário – A meta deste signo é a perfeita harmonia em sua vida e se ela não é atingida, sente-se infeliz. Seu comportamento para com os outros é frequentemente exemplar e acima de qualquer censura. C. 641 M. 1036

Peixes – Temperamento dócil e pode estar inteiramente fora da realidade, sem habilidade para resolve os problemas do cotidiano. Dotado de um caráter cheio de contradições, pode passar do entusiasmo a depressão. C. 904 M. 4112

