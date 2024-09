Horóscopo do dia: sábado (28.09.24)

Amar é coisa natural para os librianos, cuja razão de viver está centrada num relacionamento feliz e duradouro. A vida sem amor não vale a pena para esses nativos, que se motivam realmente quando apaixonados. Anseiam pela segurança afetiva de amarem e se saberem amados. Assim, tendem a se apaixonar com facilidade, confundindo esse sentimento passageiro com o verdadeiro amor.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com uma grande capacidade profissional. A objetividade é uma de suas maiores qualidades, o que fará se destacar. Tem um encanto especial que atraem todos à sua volta. Está sempre compartilhando o que é seu. Elegante, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os leoninos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham a rotina durante o final de semana. Evite negociar, acertar parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não force situação com a pessoa amada.

Áries – Coloque em ordem o setor de trabalho. Fase em que suas ideias estão fervilhando. Saia para encontros com familiares. Um novo amor pode balançar seu coração se estiver sozinho. C. 940 M. 6573

Touro – As chances de você se acertar profissionalmente são grandes. O resultado dos seus esforços não demoram a acontecer. Fase em que seu amor brilha, deixando você pronto para realizar seus sonhos. C. 876 M. 2132

Gêmeos – Você está bem posicionado, e mesmo que apareçam alguns problemas você está com tudo para atingir seus objetivos. No amor, viverá forte emoções com seu par afetivo. C. 501 M. 4428

Câncer – A fase é de sucesso profissional e pessoal. Pode fechar parcerias e associações. Busque afinidade e compreensão com seu par afetivo. Final de semana tranqüilo ao lado da família. C. 269 M. 9896

Leão – Você passa o dia no alerta, portanto não exagere em suas colocações. Mantenha a rotina nos afazeres domésticos. O ciúmes poderá trazer muitas incertezas em relação à vida afetiva. C. 190 M. 8212

Virgem – Os astros trazem boas energias para o setor de trabalho. A fase continua positiva para guardar dinheiro. Faça um programa com seu par afetivo durante o final de semana. C. 209 M. 3954

Libra – Siga sua intuição e aproveite o bom momento para acertar o trabalho. Os astros conspiram a seu favor. Dia perfeito para renovar seu visual. O amor está em alta e super motivado. C. 623 M. 4749

Escorpião – A fase indica há necessidade de rotina. Deixe as mudanças e inovações para quando estiver melhor posicionado. Procure o diálogo com seu par afetivo. Se puder tire o final de semana para descansar. C. 381 M. 5382

Sagitário – Esta continua sendo uma fase positiva. Aproveite as oportunidades que estão à sua frente no trabalho. Positivo para pequenas viagens. Saia para se divertir com seu par afetivo. C. 450 M. 0608

Capricórnio – Deixe fluir sua criatividade, que será o grande aliado para se realizar no campo de trabalho. No amor, solte-se, não economize carinhos e palavras de elogios à pessoa amada. C. 034 M. 7095

Aquário – Aproveite as oportunidades que estão a sua frente para atingir os objetivos profissionais. Analise proposta de trabalho. Faça uma surpresa para o seu par afetivo. Viagens favorecidas. C. 713 M. 1761

Peixes – O setor profissional está bem posicionado. A finanças começam a se encaixar A sorte promete bater a sua porta. Saia para se divertir ao lado da pessoa amada. Organismo perfeito. C. 316 M. 1434

