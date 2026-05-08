Inscrições abertas para o 2º Concurso IPA Day para Cervejeiros Caseiros 2026

Por: Leandro Fidelis

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Cervejaria Aurora lançou o 2º concurso IPA Day para Cervejeiros Caseiros 2026, iniciativa que reforça o crescimento e a valorização da cultura cervejeira artesanal no Brasil. Com apoio da Agrária Malte e da CS Gases, o evento será dedicado exclusivamente às cervejas do estilo IPA e suas diversas variações, reunindo produtores apaixonados pela arte de criar receitas únicas e inovadoras. As inscrições seguem até 30 de junho.



O concurso tem como propósito incentivar a qualidade e a criatividade dos participantes, estimulando o aprimoramento técnico e a experimentação de novos ingredientes e processos. Além disso, busca promover a cultura cervejeira, ampliando o conhecimento sobre estilos e métodos de produção, ao mesmo tempo em que fortalece a comunidade de cervejeiros caseiros.



Outro destaque é o fornecimento de feedback qualificado, com avaliações detalhadas feitas por juízes experientes, permitindo que cada participante compreenda melhor seus pontos fortes e aspectos a evoluir.



A proposta também valoriza o networking e a construção de comunidade, conectando cervejeiros, entusiastas e profissionais do setor em um ambiente propício à troca de experiências e parcerias. Ao mesmo tempo, o concurso reconhece o esforço e a dedicação dos participantes, premiando aqueles que se destacarem e incentivando a continuidade no aperfeiçoamento de suas criações. Como pano de fundo, o evento contribui ainda para fomentar o turismo cervejeiro, destacando as Montanhas Capixabas como destino para apreciadores de cerveja artesanal.



O recebimento das amostras acontece entre os dias 6 e 12 de julho, com início das avaliações em 16 de julho e divulgação dos resultados no dia 18. Entre os estilos aceitos estão American IPA, Specialty IPA, Belgian IPA, Black IPA, Brown IPA, Red IPA, Rye IPA, White IPA, Brut IPA, Hazy IPA, Double IPA e English IPA. As cervejas devem ser caseiras e artesanais, produzidas com equipamento próprio, sem qualquer identificação de marca profissional. Cada inscrição exige o envio de quatro unidades do mesmo recipiente, podendo ser garrafas de vidro (mínimo de 300 ml), growlers (até 1 litro) ou latas.



Segundo Eliza Bottacine Dalvi, anfitriã da Cervejaria Aurora e organizadora, o evento chega ainda mais fortalecido em 2026. “Este ano o IPA Day chega na sua 5ª edição e o concurso na 2ª edição. A gente vem percebendo um engajamento maior do público, com o concurso chegando mais longe. Já temos inscrições de São Paulo. A tendência é termos mais participantes e também um nível técnico ainda mais interessante nas amostras, o que deixa tudo mais rico”.



Eliza também destaca a proposta de uma experiência completa para o público, com mais de 15 cervejarias convidadas, ambiente acolhedor e, como novidade, a realização do Congresso Técnico Agrária Malte na véspera do evento, ampliando ainda mais as oportunidades de aprendizado e conexão.

Informação:

2º Concrso IPA Day para Cervejeiros Caseiros 2026

Inscrições: até 30 de junho

Regulamento e inscrições: https://encurtador.com.br/UJel