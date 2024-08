Inteligência artificial na educação: transformação, desafios e orientações

Por Eduardo Machado

A inteligência artificial (IA) tem transformado diversos setores, e a educação não é uma exceção. Com o avanço das tecnologias, escolas e universidades estão incorporando ferramentas de IA para melhorar a experiência de aprendizado. Mas o que exatamente significa a utilização da IA na educação e quais são as implicações filosóficas e éticas envolvidas? Como professor de filosofia na rede pública estadual do Espírito Santo, tenho feito esse questionamento rotineiramente.

Uma das maiores vantagens da IA é a capacidade de personalizar o aprendizado. Ferramentas de IA podem analisar o desempenho dos alunos e adaptar o conteúdo de acordo com suas necessidades individuais. Isso permite um ensino mais eficaz, atendendo às dificuldades e potencialidades de cada estudante. Imagine uma plataforma educacional que consegue identificar que um aluno tem dificuldade em resolver problemas matemáticos com frações, ajustando automaticamente os exercícios e fornecendo recursos adicionais para ajudá-lo a entender melhor o conceito. Esse nível de personalização pode transformar a educação, tornando-a mais inclusiva e adaptativa.

A IA pode fornecer feedback instantâneo aos alunos, ajudando-os a identificar e corrigir erros rapidamente. Essa característica é particularmente útil em plataformas de aprendizado online, onde os alunos podem receber orientações imediatas. Por exemplo, ao cometer um erro em uma tarefa de programação, a IA pode destacar o problema e sugerir correções, permitindo que o aluno aprenda com seus erros em tempo real. Além disso, professores podem se beneficiar da automação de tarefas administrativas, como correção de provas e organização de materiais. Isso libera mais tempo para focar no ensino e na interação com os alunos, melhorando a qualidade da educação e permitindo uma abordagem mais centrada no estudante.

Estudantes também ganham acesso a uma vasta gama de recursos, desde tutoriais em vídeo até simulações interativas, que enriquecem o processo educativo. Imagine um aluno de biologia que pode explorar o corpo humano em detalhes através de uma simulação 3D, compreendendo melhor os sistemas e processos biológicos de maneira interativa e envolvente. Esses recursos avançados tornam o aprendizado mais dinâmico e interessante, estimulando a curiosidade e o engajamento dos alunos.

Entretanto, o uso de IA na educação levanta preocupações sobre a privacidade dos dados dos alunos. Como as informações são coletadas e armazenadas? Quem tem acesso a esses dados? É crucial garantir que os dados sejam protegidos e utilizados de maneira ética. A segurança dos dados deve ser uma prioridade, com políticas claras e transparentes sobre a coleta e o uso das informações dos alunos. Além disso, a implementação de tecnologia avançada pode aumentar a desigualdade entre estudantes de diferentes contextos socioeconômicos. Nem todos têm acesso a dispositivos e internet de qualidade, o que pode criar um abismo digital. É fundamental desenvolver estratégias para garantir que todos os alunos tenham acesso igual às tecnologias educacionais, promovendo a inclusão digital.

Há um risco de que alunos se tornem excessivamente dependentes da tecnologia para aprender, prejudicando habilidades críticas como o pensamento analítico e a resolução de problemas sem a ajuda de máquinas. A dependência excessiva da tecnologia pode limitar a capacidade dos alunos de pensar de forma independente e resolver problemas por conta própria. Além disso, o papel do professor vai além da transmissão de conhecimento; envolve também o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. A IA, por mais avançada que seja, não pode substituir a interação humana e o vínculo emocional entre professores e alunos. A presença de um educador humano é essencial para cultivar empatia, motivação e valores éticos nos alunos.

A introdução da IA na educação nos obriga a refletir sobre o que significa ensinar e aprender. A filosofia nos oferece ferramentas para questionar e compreender o impacto dessas tecnologias. Aristóteles acreditava na importância da experiência prática e da ética na formação do caráter. A educação não é apenas sobre adquirir conhecimento, mas sobre se tornar uma pessoa virtuosa. Será que a IA pode realmente contribuir para essa dimensão da educação? Aristóteles enfatizava que a educação deve cultivar a virtude e a sabedoria, aspectos que vão além do simples acúmulo de informações. A interação humana, o exemplo dos professores e a prática de virtudes são elementos essenciais que a IA não pode replicar completamente.

Paulo Freire, um dos maiores educadores e filósofos brasileiros, defendia uma educação libertadora, onde o diálogo e a conscientização são centrais. Como garantir que a IA seja utilizada para empoderar os alunos, e não para controlá-los ou padronizá-los? Freire enfatizava a importância do diálogo e da conscientização crítica, elementos que são fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e ativos. A tecnologia deve ser uma ferramenta para ampliar as capacidades humanas, e não para limitar a criatividade e a autonomia dos alunos.

No contexto contemporâneo, crianças e adolescentes estão cada vez mais imersos em um ambiente digital marcado pelo imediatismo. A tecnologia, incluindo a IA, oferece respostas rápidas e acesso instantâneo a informações. Isso pode influenciar sua percepção de aprendizado e expectativas em relação à educação. A necessidade de gratificação instantânea pode ser exacerbada pela constante disponibilidade de recursos tecnológicos. Como resultado, há um desafio em equilibrar o uso benéfico da IA na educação com o desenvolvimento de habilidades como paciência, perseverança e pensamento crítico, que são fundamentais para o crescimento pessoal e acadêmico a longo prazo. Os adolescentes, em particular, podem ser atraídos pela facilidade e rapidez com que a tecnologia oferece soluções, mas é crucial que aprendam a valorizar o processo de aprendizado e a construção do conhecimento de forma mais profunda e reflexiva.

Para os pais e responsáveis, é essencial acompanhar o uso da tecnologia na vida de seus filhos. Esteja presente na vida digital de seus filhos. Conheça as ferramentas que eles estão usando e participe do processo de aprendizado. Incentive seus filhos a questionar e refletir sobre as informações que recebem. O desenvolvimento do pensamento crítico é essencial para navegar no mundo digital. Promova um equilíbrio saudável entre o uso de tecnologia e atividades que não envolvam telas, como leitura de livros, jogos de tabuleiro e atividades ao ar livre. Ensine seus filhos sobre a importância da privacidade e como proteger seus dados online. Discuta sobre os riscos e as medidas de segurança necessárias. A participação ativa dos pais no uso da tecnologia pode ajudar a desenvolver uma abordagem mais consciente e equilibrada, promovendo um ambiente digital seguro e educativo.

A inteligência artificial tem o potencial de revolucionar a educação, oferecendo inúmeros benefícios, mas também apresenta desafios significativos. É crucial que educadores, pais e responsáveis estejam conscientes dessas implicações, promovendo um uso ético e equilibrado da tecnologia. Como sociedade, precisamos garantir que a IA seja uma ferramenta para o desenvolvimento humano, e não um substituto para a rica e complexa experiência do aprendizado. A educação deve ser um processo holístico, onde a tecnologia complementa, mas não substitui, a interação humana e o desenvolvimento de habilidades críticas e sociais.

** Eduardo Machado é filósofo e professor especialista de Filosofia, licenciado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM