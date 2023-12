Lula e Pacheco numa viagem ao exterior

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo

Lula & Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) tem aval para articular do controlador do partido, Gilberto Kassab, e do presidente Lula da Silva, para se candidatar ao Governo de Minas. Foi Lula quem deu o pontapé, numa viagem ao exterior no Aerolula: “Você poderia ser o meu candidato ao Governo em Minas”, provocou. Pacheco rebateu com outra provocação. “Posso ser, mas teremos um problema. Se eu começar a falar do STF em público, corro o risco de ser candidato a presidente”. Risadas à parte na cabine do avião – “Lá na frente eu resolvo isso”, soltou Lula – fato é que o senador mira o Supremo nas críticas, no apoio à PEC que limita poderes de decisões monocráticas, e já fala em mandato de 15 anos para os togados. Pacheco tem pesquisas que indicam apoio do eleitor de centro-direita por essas posições. Tira votos de qualquer nome apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo), desafeto de Lula.

Levou um ‘fora’

Afilhado do ministro Gilmar Mendes, o novo PGR Paulo Gonet queria nomear como assessor o ex-chefe da Casa Civil do GDF demitido por Ibaneis Rocha, Eumar Novacki. Os procuradores vetaram. O ex-militar não teve sucesso na área jurídica e queria voltar ao serviço público. Gonet escolheu Carlos Mazzoco, secretário de Concursos do MPF.

Assédios

A Embrapa investiga três denúncias de assédio sexual em unidades no Sudeste e Centro-Oeste em 2023. Todas admitidas pela Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Assédio Moral da estatal. Uma delas na fase de punição ao servidor. A empresa registrou 22 denúncias de assédio moral este ano em diferentes filiais no País.

Hein?!

No perfil do ex-presidente Michel Temer (@micheltemer) no Instagram, o link na biografia dá acesso a uma página do “Sticker.ly”, um aplicativo usado para criar figurinhas infantis para WhatsApp. Será que o filho Michelzinho está controlando a conta?

Lajota abaixo

A Prefeitura do Rio de Janeiro derrubou 3 mil imóveis ilegais desde 2022 na gestão de Eduardo Paes. Para ter uma ideia do tamanho da coisa, foram R$ 500 milhões de prejuízo para milícias e construtores ilegais que derrubam matas e levantam construções em encostas. E não são pequenas casas. São prédios de até 6 andares.

Cadê os bancos?

Todo verão os turistas de Trancoso, famoso balneário internacional na Bahia, sofrem com ausência de bancos para saques. Só há uma agência, de um privado. E três caixas Banco 24Horas – porém dois deles dentro de comércios que fecham às 19h. Já aconteceu caso curioso: Anderson Cooper, o famoso apresentador da CNN USA, que tem casa no vilarejo, perdido nas ruas procurando caixas para sacar dinheiro.

ESPLANADEIRA

# Fortinet investe US$ 13,5 milhões para capacitar professores do Brasil em segurança cibernética. # Congresso Nacional suspende visitação durante Natal e Ano Novo. # Coca-Cola Brasil anuncia ações de apoio aos catadores de materiais recicláveis em evento da ANCAT. # “Rodas de Gigante” de Catarina Accioly ganhou o prêmio de melhor longa-metragem no 56º FBCB. # Thymos Energia estima reajuste de 4,8% nas tarifas de energia para 2024. # Câmara dos Deputados aprova projeto que cria o Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões.

