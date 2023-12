Marataízes: quem é o vereador que Tininho está apostando todas as fichas para 2024?

“Gênio forte e que se embola um pouco nas palavras”. É assim que alguns colegas da Câmara Municipal de Marataízes definem o vereador Luiz Capinzal, o nome escolhido pelo prefeito de Marataízes, Tininho Batista, como pré-candidato a prefeito no páreo para a sua sucessão.

O último fato, inclusive, que comprova a expressão “embolar nas palavras”, deu muito ruim para o parlamentar municipal. Em uma sessão ordinária ele resolveu falar sobre o Plano de Cargos e Salários do Servidor e se embaralhou, ao invés de agradar, irritou os servidores. Pegou muito mal para ele, segundo interlocutores do Poder Legislativo local.

LEIA TAMBÉM: As obras de Cachoeiro e os impactos nas eleições 2024

A melhor opção?

Apesar de não ser tão competitivo e aparecer nas pesquisas internas com cerca de 4% das intenções de voto, o Luiz Capinzal era mesmo a melhor opção dentro do grupo político de Tininho Batista, uma vez que a secretária de Saúde, Cristiane França, não decolava nas pesquisas e o ex-secretário Eraldo Duarte, poderia ser um “teto de vidro”, por conta de processos judiciais.

Sobrou para o Capinzal, vereador de cinco mandatos, experiente e que não tem histórico de desonestidade. Uma vez oficializado dentro do grupo, agora resta esperar as próximas pesquisas para ver como será o desempenho do pré-candidato a prefeito da Terra do Abacaxi.

Falando em Abacaxi…

Ao que tudo indica, o grupo político de Tininho Batista terá uma grande abacaxi para descascar no pleito eleitoral do ano que vem, caso se confirme o apoio do empresário Breno NilRegi ao pré-candidato a prefeito de Marataízes, Junior Jucy, que já conta com apoio de grandes nomes da política no Sul do Estado.

Nas eleições para deputado federal NilRegi teve o maior número de votos na cidade, com 4.873. Ele foi em seguido, pela ex-deputada federal Norma Ayub (PP), com 4.370 votos. É importante ressaltar que Norma é esposa do deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), que já declarou apoio a pré-candidatura de Jucy.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM