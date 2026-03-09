Por Pe. José Carlos Ferreira da Silva

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Toda alma tem conflito. Algumas escondem melhor que outras. Tem gente que acorda cedo, faz café, abre a janela e parece em paz com o mundo. Mas, por dentro, algo sempre discute. Uma voz pede coragem. A outra pede cuidado. Uma quer ir. A outra quer ficar. A vida acontece bem nesse meio.

Às vezes o conflito é pequeno, quase doméstico. Comer o último pedaço de bolo ou deixar para alguém. Mandar a mensagem ou fingir que esqueceu. Ficar mais cinco minutos na cama ou levantar para enfrentar o dia.

Outras vezes o conflito pesa. É escolher entre um caminho seguro e um sonho meio imprudente. É perdoar alguém que não pediu desculpa. É continuar tentando quando tudo dentro da gente pede descanso. Ninguém conta isso direito. As pessoas mostram a decisão pronta, mas não mostram a discussão que aconteceu antes, lá dentro.

Se a gente pudesse ouvir o barulho das almas, provavelmente seria como um mercado cheio num sábado de manhã. Gente falando ao mesmo tempo, argumentos cruzando, dúvidas empurrando certezas de um lado para o outro. Mesmo assim, no meio da confusão, algo curioso acontece. A vida segue.

A gente escolhe, erra, volta atrás, insiste, aprende um pouco e desaprende outro tanto. E o conflito não vai embora. Ele só muda de forma, muda de assunto, muda de intensidade. Esse é um dos sinais de que ainda estamos vivos.

Uma alma completamente em silêncio provavelmente já desistiu de perguntar. Já aceitou tudo como está. Já não briga por nada. Mas enquanto houver conflito, há movimento. Há esperança escondida ali no meio da dúvida. Há vontade de melhorar alguma coisa, nem que seja um detalhe.

No fundo, o conflito não é um defeito da alma. É o jeito que ela encontra de continuar procurando quem quer ser.

*** Pe. José Carlos Ferreira da Silva é autor do livro Feridas Invisíveis: a realidade do sofrimento psíquico em padres e pastores decorrente da prática pastoral, publicado pela Editora Dialética. É mestre em Ciências da Religião, jornalista e psicólogo. Atualmente, é Vigário Episcopal para a Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim. É membro das Academias Iunense e Cachoeirense de Letras.