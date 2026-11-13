O Caparaó que transforma a vocação, sustentabilidade e o turismo de experiência

Por Janete de Sá

Há regiões cuja grandeza geográfica fala por si só. O Caparaó capixaba é uma delas. Guardião do altivo Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do país, esse território de escarpas imponentes, matas preservadas e clima ameno resguarda uma das identidades mais ricas do Espírito Santo. No entanto, paisagens monumentais e recursos naturais abundantes não prosperam sozinhos sem diretrizes claras, infraestrutura adequada e marcos regulatórios consistentes. É preciso converter potência em prosperidade para quem ali vive, produz e acolhe.

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Ao longo de minha trajetória na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), assumi o compromisso permanente de defender o interior e valorizar o trabalho das comunidades rurais. No Caparaó, esse compromisso se traduz em um pacote legislativo robusto e integrado, formulado para dar segurança jurídica, atrair investimentos estratégicos e colocar a região no centro das políticas de Estado voltadas ao desenvolvimento sustentável.

A pedra fundamental dessa estratégia é o Projeto de Lei nº 393/2026, que reconhece formalmente o Caparaó Capixaba como Pólo Estadual de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Esse reconhecimento abrange a força conjunta dos nossos 12 municípios capixabas: Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado, e vai muito além de um título honorífico: estabelece uma chancela governamental prioritária para captação de recursos, implantação de sinalização turística, qualificação profissional e fomento aos negócios locais de receptivo, condutores, esportes de montanha e rede hoteleira.

Para que um polo turístico prospere de maneira ordenada, a mobilidade e a preservação cênica precisam caminhar lado a lado. É com essa visão que propusemos a instituição da Estrada-Parque Caparaó. O projeto delimita um corredor turístico e ambiental vital no entorno do Parque Nacional, interligando a BR-262 aos distritos e comunidades tradicionais como Santa Clara, Pedra Roxa, Patrimônio da Penha e Pedra Menina, até a Portaria Capixaba da unidade de conservação, integrando também as vertentes de São João do Príncipe e Rio Claro. Com diretrizes específicas de tráfego seguro, controle de impacto ambiental e respeito à identidade arquitetônica e cultural dos vilarejos, o próprio deslocamento transforma-se em uma experiência contemplativa inesquecível.

A incomparável riqueza hídrica da cordilheira é o eixo de outra iniciativa fundamental: o Projeto de Lei nº 400/2026, que institui a Rota das Cachoeiras do Caparaó, que interliga os municípios de Divino de São Lourenço a Dores do Rio Preto. A proposta une formalmente sete municípios: Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Iúna, Irupi e Muniz Freire. Essa integração consorciada rompe com o isolamento municipal, fomenta o marketing territorial conjunto e estimula o visitante a prolongar a estadia, explorando desde os poços cristalinos de águas verdes até as imponentes quedas d’água da região.

Contudo, nenhuma estratégia turística contemporânea se sustenta apenas na contemplação passiva da paisagem. É na vivência humana que reside o verdadeiro diferencial competitivo de um destino. Essa virada de chave é consolidada pelos Projetos de Lei nº 401/2026, que criam e estruturam o Circuito dos Sabores do Caparaó.O turismo de experiência não entrega apenas uma refeição ou uma diária de hospedagem; entrega pertencimento, memória e afeto. No Caparaó, essa vivência se manifesta quando o viajante acorda sob a neblina da serra e vai à lavoura colher o fruto maduro no pé; quando acompanha a torra artesanal e compreende a dedicação por trás dos cafés especiais de altitude premiados mundialmente; ou quando se senta à beira do fogão a lenha para degustar a broa de milho, o queijo artesanal, os doces tradicionais e a legítima gastronomia caipira.

Valorizar os sabores locais é fortalecer a agricultura familiar, a agroindústria artesanal e o legado dos tropeiros e colonizadores que desbravaram estas encostas. Trata-se de um modelo econômico distributivo: a receita gerada pelo visitante chega diretamente ao pequeno cafeicultor, às cooperativas de mulheres produtoras, aos jovens empreendedores de bistrôs e cafeterias e aos guias locais. Cria-se, assim, uma perspectiva concreta para que a juventude permaneça no campo com orgulho e independência financeira.

Esse horizonte ganha urgência diante do cenário econômico nacional e dos desdobramentos da Reforma Tributária. A transição para o novo modelo de consumo impõe um olhar atento para os setores de hospitalidade, serviços e experiências rurais, que não podem sofrer elevação de carga; pelo contrário, demandam simplificação, incentivo e competitividade. Nosso mandato acompanha de perto esse debate para garantir que os micro e pequenos empreendedores do Caparaó tenham fôlego tributário para investir e gerar postos de trabalho.O Caparaó não é uma promessa para o futuro: é o presente de um Espírito Santo que sabe conciliar a conservação de suas florestas e nascentes com justiça social e dinamismo econômico. Nosso mandato segue firme e vigilante para transformar essas propostas legislativas em conquistas concretas e duradouras para cada família caparaoense.

** Janete de Sá é deputada estadual do Espírito Santo.