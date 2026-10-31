O novo ciclo de governos estaduais

Por João Gualberto

Estamos saindo de eleições muito especiais no Brasil e no Espírito Santo. As disputas nacionais, e seus desdobramentos regionais, foram regidos pelo desejo dos eleitores de dar uma resposta aos desmandos visíveis do STF, no primeiro turno. O raciocínio é simples: já que não podemos votar em ministro do Supremo, vamos votar em quem pode mexer nesse grande vespeiro nacional. Daí termos um senado mais conservador.

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Assim, os candidatos que vocalizaram esse sentimento popular foram muito bem-sucedidos nas urnas. Isso explica o enorme sucesso eleitoral do PL, o partido político que mais elegeu senadores em todo o Brasil, e explica também a ascensão de governadores de posições conservadoras na maioria dos estados. Esse enfrentamento fez do parlamento brasileiro um lugar muito mais conservador do que nas legislaturas anteriores. Paradoxalmente o Supremo ajudou o crescimento da nossa direita.

No caso do Espírito Santo, também creio que o fator STF nas eleições ajuda a compreender o enorme sucesso de alguns dos nossos principais fenômenos eleitorais. O jovem deputado federal do PL, Lucas Polese, teve a maior votação eleitoral deste ano; é um fenômeno político.

Maguinha Malta teve desempenho extraordinário nas urnas, e Evair de Melo disputou palmo a palmo a liderança para o Senado com o ex-governador Renato Casagrande, que sempre foi tido como o mais votado do estado, de fato foi, mas com votação menor do que a esperada. Ao final do processo, são senadores com a mesma estatura eleitoral. Fator surpresa também.

Mas o caso capixaba revela também outro elemento que está presente nas eleições e que é tão comum aos processos políticos: o desejo de renovar as elites locais. O primeiro sintoma disso é a votação extraordinária do ex-prefeito Pazolini, que, por muito pouco, não venceu no primeiro turno, mas o fez no segundo, embora por margem mais apertada do que a expectativa geral. Repetindo o que havia acontecido nas eleições municipais, o eleitor capixaba quer experimentar o novo, os jovens na política.

Assim, creio que o desempenho geral dos candidatos, e em especial o de Pazolini, associa essas duas dimensões: o desejo de renovação geracional e a de dar uma direção mais à direita à sociedade brasileira. Também vale destacar que o embate, somado ao desejo de renovação, também se dá na renovação dos quadros de esquerda. A jovem e combativa deputada Camila Valadão foi a mais votada em 2026, com uma expressão eleitoral que surpreendeu a todos. Aliás, a bancada de esquerda tem agora mais duas mulheres igualmente combativas, e ambas do PT: Karla Coser e Açucena, até então vereadora de oposição ao prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.

Renovação das elites e combate ao STF, com afirmação de uma nova direita, foram as grandes marcas da eleição. Só a experiência e o sucesso de gestões não bastam; é preciso convencer os eleitores de que eles têm um porta-voz de seus anseios de mudança. Para concluir, não posso deixar de chamar a atenção para a importância das redes sociais. Os campões nacionais de votos, como Nikolas Ferreira e Lucas Polese, têm destaque nas redes, onde hospedam suas plataformas eleitorais.

O desejo de renovação não se deu no plano nacional, talvez porque Flávio Bolsonaro não tenha passado a maioria dos eleitores a confiança necessária para receber os seus votos. Seus processos tumultuados na confusa política do Rio de Janeiro ou suas relações com as milícias certamente influenciaram o julgamento.

O fato concreto é que os brasileiros, mesmo reconhecendo as fragilidades do governo Lula, optaram por não mudar, por não correr riscos.

*** João Gualberto é pesquisador e professor Emérito da Universidade Federal do Espírito Santo e Pós-Doutor em Gestão e Cultura (UFBA), e já foi Secretário de Cultura do Espírito Santo de 2014 a 2018.