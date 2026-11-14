Por João Gualberto

Estou lendo um livro seminal na sociologia e na história política brasileira: Um Estadista do Império, escrito por Joaquim Nabuco acerca das memórias de seu pai, que foi importante membro das elites dirigentes do século XIX em nosso país. José Thomaz Nabuco de Araújo, o biografado, nasceu em 1813, na capital da Bahia, e morreu em 1878. Nesses 65 anos de vida, atravessou, com intensa participação política, grande parte do reinado de Pedro II. Foi ministro e parlamentar de grande influência em sua época.

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Os ensinamentos do livro são muito vastos. Sua leitura é uma travessia importante para compreender a gênese das práticas políticas brasileiras. Vou focar, nesse texto, apenas nas reflexões que foram feitas para o papel da conciliação na política brasileira no século XIX. Não podemos esquecer que, em uma sociedade escravocrata, aristocrática e marcada com grande desigualdade social, os partidos políticos e a vida institucional eram muito restritos. Tudo girava em torno de um número muito reduzido de homens privilegiados em relação ao restante da sociedade.

Mesmo diante das diferenças temporais e o universo político dos dois tempos, é preciso considerar que sempre houve grande esforço de líderes do sistema político em torno da conciliação. No século XIX, ela expressava o desejo dos dois partidos de construírem um patamar de relacionamento que protegesse o funcionamento do parlamentarismo então existente. Havia governos tocados pelos conservadores ou pelos liberais, mas também havia critérios de revezamento e entrosamento entre eles. Houve, inclusive, gabinetes formados por membros dos dois partidos.

Foi o caso do Ministério da Conciliação, liderado pelo Marquês do Paraná, quando liberais e conservadores dividiram os cargos do gabinete ministerial. Esses mecanismos de proteção institucional foram fundamentais para a sobrevivência do império, evitando disputas violentas ou disruptivas. Em um outro contexto, um século depois desses comportamentos políticos, vimos uma conciliação construída no fim do período militar sobre o papel dos atores na sua vigência. A figura do presidente eleito e não empossado, em razão da morte de Tancredo Neves, é o maior símbolo do que se passou.

Estou chamando a atenção para o papel histórico da conciliação na política brasileira para lembrar a todos que nossas elites políticas, de direita e de esquerda, têm que exercitar suas moderações para vencermos as dificuldades que teremos nos próximos anos. Quiseram os eleitores brasileiros eleger um governo petista, de viés de esquerda, e um Parlamento direitista. No meio disso, temos um Supremo Tribunal Federal com sua imagem problematizada na maioria da população, não tendo condições de exercer uma mediação política.

Caso essas duas forças resolvam se enfrentar na mesma voltagem que operaram nas eleições de 2026, o resultado só poderá ser o impasse parlamentar, a paralisação, como a ocorrida em 1964, que ensejou o ingresso dos militares na política por meio de um golpe, que foi se aprofundando no autoritarismo ao longo do tempo. Não estou argumentando que sofremos o risco de um golpe, afinal, o momento é outro. Quero apenas dizer que a paralisação decisória do Congresso Nacional pode nos trazer muitas perdas enquanto sociedade.

O que me parece é que a fuga do candidato derrotado Flávio Bolsonaro e seu desejo de construir um governo no exílio, tal como fez o general Charles de Gaulle durante a Segunda Guerra Mundial, na França, são exóticos e indesejáveis. Antes pelo contrário, precisamos de lideranças nas duas pontas do sistema político, capazes de dialogar e construir um pacto de governabilidade que dê ao presidente Lula condições de negociar de forma clara e transparente com o Congresso e que permita que a direita consiga expressar o desejo de renovação manifestado nas eleições.

O grupo que saiu vencedor nas eleições de 2026 e que não fugiu do Brasil, até porque não teme julgamentos judiciais, poderá construir um coletivo capaz de, juntamente com o governo federal, dar rumos mais confiáveis à nossa sociedade. Acredito que, no epicentro dessa espécie de concertação, estaria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso porque ele já demonstrou o desejo de ser o candidato da direita em 2030, e, se pretender formular desde agora um projeto nacional, precisa apostar em soluções negociadas e no fim dos extremismos.

Minha ideia pode parecer um pouco simplista para um universo conflagrado como é o da política brasileira hoje, mas estou certo de que temos que nos movimentar juntos pelo bem-estar coletivo e pela construção da paz social.

*** João Gualberto é pesquisador e professor Emérito da Universidade Federal do Espírito Santo e Pós-Doutor em Gestão e Cultura (UFBA), e já foi Secretário de Cultura do Espírito Santo de 2014 a 2018.