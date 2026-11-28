Por João Gualberto

Cada país, cada sociedade determinada, construí um aparato de instituições de dá direção às suas ações e delimitada seu espaço de articulações. O Brasil trouxe da Era Vargas, uma estrutura de sindicatos patronais que existem em poucos lugares do mundo. Eles hoje ajudam a construir nossa identidade institucional como nação.

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No Espírito Santo, as federações nasceram nos anos 1950. A do Comércio foi criada em 1954 por Américo Buaiz e da das Indústrias em 1958, pelo mesmo líder empresarial. Quanto ao setor primário da economia, tudo começou com a Federação das Associações Rurais do Espírito Santo fundada em 1951, sob a coordenação e liderança do engenheiro agrônomo Benvindo Novaes, que foi também o primeiro dirigente da entidade. Um experimentado político daquele momento, que havia sido secretário no governo do Florentino Avidos, nos anos 1920.

Depois de um breve período de inatividade, em janeiro de 1956, um grupo de produtores rurais, liderados por Napoleão Fontenelle da Silveira, tomou a iniciativa de reativar a Federação, com forte participação dos setores organizados da categoria. O então secretário da Agricultura, dr. Oswaldo Zanello, esteve presente na reunião de reorganização, realizada no auditório no Centro de Saúde de Vitória. Zanelo foi uma das mais importantes lideranças estaduais ligadas ao café. Deputado estadual, deputado federal, dirigente do PRP – Partido de Representação Popular.

Nesse mesmo ano de 1956, mostrando o vigor das nossas instituições, foi criada a Acares – Associação de Crédito e Assistência Técnica Rural do Espírito Santo, que tinha, através da chamada extensão rural, como objetivo elevar o nível de vida do agricultor, com a ajuda do crédito rural supervisionado, para aumentar a produção e a produtividade agrícola.

A Acares elaborou um denso projeto de desenvolvimento sócio econômico de nosso estado denominado Plano Diretor 1963/1965, que daria toda a base de ação do governo de Francisco Lacerda de Aguiar, o Chiquinho. A maior novidade desse plano é que ele deveria ser dinamizado por meio da maximização do potencial da juventude, que sempre teve menor resistência às inovações, cujo treinamento se daria através de treinamento nos Clubes 4-S.

O setor agrícola capixaba, seja através da liderança de seus grandes empreendedores, ou da participação do setor público, sempre foi inovador e com grande visão de futuro. Não foi pequena a sua contribuição para a construção do Espírito Santo moderno que hoje vivemos. Na verdade, os grandes formuladores do modelo de desenvolvimento que se materializaria nos governos Christiano Dias Lopes e Arthur Carlos Gerhardt Santos em empreendimentos como a Real Café Solúvel, integrando o setor agrícola com o industrial, estavam em sua origem na Federação da Agricultura. De lá veio a modernização produzida no ambiente econômico capixaba em empreendimentos com a Real Café, viabilizando a venda em grande escala da nascente produção do café Conillon.

Juntas, as nossas federações foram o suporte da modernização que assistimos em nosso estado a partir dos anos 1960. Foram elas que construíram o apoio político que permitiu ao primeiro governador do ciclo dos militares, Christiano Dias Lopes, dar o grande salto desenvolvimentista que tivemos e se organizar para vencer a terrível crise provocada pela chamada erradicação dos cafezais, na segunda metade dos anos 1960.

A prosperidade que nós vemos hoje no Espírito Santo não é obra de uma só geração, ela vem sendo feita a muitas mãos pela capacidade empreendedora dos capixabas, e nela tem especial participação o setor empreendedor que se organizou para colaborar com os governos através dos tempos.

A Federação da Agricultura, de pé desde 1951, é um exemplo da construção política coletiva, daquelas que entram nos palácios do governo pela porta da frente, não para pedir favores ou fazer conchavos, mas sim para contribuir com ideias, planos e ações para o desenvolvimento econômico e social de toda uma coletividade. Junto com as demais federações construiu planos e projetos, deu apoio a boas medidas e participou de esforços coletivos.

São 75 anos de grandes contribuições ao projeto capixaba como um todo, através da compreensão que só se faz desenvolvimento quando caminhamos todos de mãos dadas, deixando de lado pequenas querelas pessoais ou grandes discussões ideológicas.

*** João Gualberto é pesquisador e professor Emérito da Universidade Federal do Espírito Santo e Pós-Doutor em Gestão e Cultura (UFBA), e já foi Secretário de Cultura do Espírito Santo de 2014 a 2018.