O que os astros dizem para o seu signo neste domingo

Devido á intensa criatividade o ariano, às vezes não conseguirá concluir o que inicia, pois se aborrece com as longas tarefas. Deve fazer alguma coisa nova quando a monotonia o abater. Procure descobrir algum ângulo novo ou alguma ideia prática que poderá facilitar o seu trabalho. Toda vez que se sentir entediado lembre-se que não é o serviço que faz e sim o excesso de criatividade que possui dentro de si.

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Quem nasceu hoje

A força de vontade é uma de suas maiores qualidades. Sabe que o esforço constante é a chave para sucesso, por isso nada o deterá até alcançar os objetivos. A família é peça fundamental em sua existência. É correto, rigoroso e companheiro leal.

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Alerta

Os nativos de Touro ficam até às 13h19 no alerta, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período. Não deixe as indecisões atrapalharem seu relacionamento. Após esse horário os cuidado serão dos geminianos.

Signos

Áries – Estes nativos são seres de paixões devastadoras, como um vulcão em erupção. São ciumentos. Em vista disso, buscam em seu parceiro as qualidades de Vênus: atrativo físico, doçura e encanto. C. 758 M. 6043

Touro – Apaixonado, mas cauteloso, tenta ganhar tempo. Mais do que qualquer outro signo, se sentirá ferido, se for rejeitado; para evitar o mau momento, só demonstrará o que sente quando tiver certeza de ser aceito. C. 513 M. 0717

Gêmeos – Quase sempre é o companheiro ideal, o irmão. Possui tais características, geralmente consegue ser o amigo perfeito. Sua alegria e inteligência permitem se dar bem com a maioria dos signos. C. 879 M. 3830

Câncer – Demonstram uma ternura intensa e uma grande sensibilidade, mas tendem a mostrar-se demasiado absorventes. Sua viva imaginação faz com que partam em busca de aventuras mais ou menos turbulentas. C. 205 M. 5394

Leão – São os que vivem mais amores no decorrer da existência. Sem medo de nos enganarmos, poderíamos dizer, que assim como as abelhas são atraídas pelo mel, estes nativos, o amor florescerá à sua passagem. C.136 M. 2682

Virgem – A frieza aparente não é indicação bastante para ser julgada a intensidade de seus sentimentos, os quais muitas vezes são ardentes, embora de difícil expressão, devido à ordem racional que os equilibra. C. 664 M. 4918

Mais signos

Libra – Os nativos deste signo fazem da vida uma continua busca da beleza e do amor. Assim, grandes românticos, cheios de doçura e calor, eles procuram encontrar a harmonia em tudo e sente a necessidade do equilíbrio afetivo. C. 447 M. 9778

Libra – Os nativos deste signo fazem da vida uma continua busca da beleza e do amor. Dessa forma, grandes românticos, cheios de doçura e calor, eles procuram encontrar a harmonia em tudo e sente a necessidade do equilíbrio afetivo. C. 447 M. 9778

Escorpião – É caracterizado por sua extraordinária vitalidade. Desse modo, a intensidade de seus impulsos vitais, onde uma das manifestações é a paixão, incita os nativos deste signo a assumirem múltiplos riscos de toda ordem. C. 910 M. 0529

Sagitário – A alegria é uma de suas características. Dotados de grande sensibilidade amorosa, são capazes de intenso romantismo, de um idealismo a toda prova, acompanhado de um enorme senso de justiça. C. 581 M. 1102

Capricórnio – Caracterizam-se por sua solidez em todos os sentidos. Essa segurança se manifesta particularmente, no terreno afetivo, de maneira que são lentos em fazer amizades ou apaixonar-se. C. 322 M. 8451

Aquário – Vive dentro de um clima de amizade, o que é mais para ser percebido, são contrários a expressar o que sentem através de longas e complicadas declarações. Isto contudo, não significa que sejam comunicativos. C. 598 M. 9840

Peixes – A riqueza de sensibilidade destes nativos pode ser apreciada em seus relacionamentos amorosos. Assim, há um forte intensidade de matizes e grande vigor no amor que demonstram a pessoa querida. C. 235 M. 7061