O suicídio na visão Espírita

O suicídio, pode ser conceituado como: dar fim à própria vida corpórea, podendo ser classificado como: intencional e indireto. O suicídio intencional resulta de ato consciente, há planejamento da morte, já o suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas. De qualquer forma, o suicídio é considerado uma infração da Lei de Deus e consequentemente, quem o comete terá de expiar o desequilíbrio que causou a si mesmo e aos outros que lhe são próximos.

Por que as pessoas cometem suicídio?

Na questão 943, de O Livro dos Espíritos – Allan Kardec perguntou para os Espíritos Superiores: De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? E os Espíritos responderam que é pelo efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera”. Dessa forma, o desânimo em aceitar as dificuldades da vida como um processo de evolução espiritual e a falta de visão de futuro, são causas principais que levam o indivíduo a sentir uma contrariedade com a vida.

Com o Espiritismo a dúvida já não é possível, modificando- -se, portanto, a visão que se tem da Vida, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio; daí, numa palavra, a coragem moral.

Na questão seguinte, (944) Kardec faz outra pergunta importante: O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A qual, os Espíritos respondem: “Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da Lei Divina”.

Consequências do suicídio

A Questão 957, de o Livro dos Espíritos, nos indica, que o suicídio traz consequências para aquele que o comete. Vejamos a pergunta de Kardec e a resposta dos Espíritos; Quais são, em geral, com relação ao estado do Espírito, as consequências do suicídio As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência à qual o suicida não pode escapar, o desapontamento.

Ademais, a sorte não é a mesma para todos; depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam”.

O suicídio além de ser uma falta contra Lei divina, causa muito mais sofrimento do que enfrentar as provas da vida que são escolhidas pelo próprio Espírito antes de reencarnar, mas esquecendo de suas escolhas quer fugir da vida física, mas o Espírito sendo imortal, continua tudo igual, só que o sofrimento é aumentado e diminuído.

Como prevenir o suicídio, segundo a doutrina espírita?

A contribuição e o apoio usualmente disponibilizados no Centro Espírita como: a prece, o passe, o estudo: que esclarece de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos depois da desencarnação, a compreensão sobre a imortalidade da alma, o processo e evolução do Espírito através de sucessivas reencarnações, assim como a fé no futuro, são alguns dos aspectos, importantes para a prevenção do suicídio. Sendo assim, o Espiritismo propaga o trabalho no Bem, o diálogo fraterno, esclarecimento doutrinário a Espíritos obsessores, entre outros.

“A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio”. Allan Kardec (O Evangelho segundo o Espiritismo. Cap. V).