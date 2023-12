Operação para emplacar Cappelli

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo

Operação Cappelli

A saída de Flávio Dino para miniférias – até 5 de janeiro – é vista pelo PT e oposição como estratégia engendrada para emplacar seu pupilo e ministro interino, Ricardo Cappelli, no comando da Justiça. Os últimos movimentos de Cappelli, que é filiado ao PSB e almeja ser deputado federal, entregam a operação para colocá-lo em evidência. Comandou reunião no Centro Integrado de Operações de Brasília, na Secretaria de Segurança Pública do DF, para discutir ações de segurança para o dia 8 de janeiro. De perfil midiático como o padrinho, enalteceu o trabalho da PF após o chefe da maior milícia do RJ, Zinho, se entregar. Na interinidade de Cappelli, e com noticiário frio pelo recesso, a PF solta no Brasil uma operação de prisão do maior traficante do Uruguai, colocando de novo Cappelli na vitrine. A forçada de barra de Dino e Cappelli para que este seja nomeado ministro já é latente e irrita boa parte do PT, principalmente a ala que torce para que Ricardo Lewandowski seja o nomeado.

PF vai pra cima

Independentemente de quem for nomeado ministro no esperado dia 8 de Janeiro, o titular da Justiça vai encontrar um desafio grande. Hoje, associações de servidores dos federais soltam nota de repúdio às ofertas do Ministério da Gestão Pública sobre reajustes salariais. E pedirão mais entrada na pasta a partir de janeiro, para negociarem direto com o chefe.

Sina de tricampeão?

Parece sina de família. O sogro, Nelson Piquet, tricampeão mundial de F1, já foi parar na escolinha do Detran por causa de pontuação na CNH. Agora, o também piloto tricampeão da modalidade, Max Verstappen, que namora a filha de Piquet, foi proibido de alugar um Mercedes-AMG GT em Lisboa há dias. Lei é lei, para qualquer campeão também. Já em Brasília, onde passou o Natal, ele circulou numa Kombi da família.

Turismo blindado

Apesar de toda a tensão com o noticiário nacional sobre o afundamento do solo da periferia, Maceió – um dos pontos turísticos praianos mais famosos do Brasil -, teve pouquíssimos registros de cancelamento de reservas nos hotéis, garante à Coluna a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).

Cotados

O secretário de governo da Prefeitura de Salvador, Cacá Leão, desponta como um dos cotados para assumir a Vice-Presidência Negócios de Atacado da Caixa. O outro é o ex-deputado estadual Marcos Muller, denunciado pelo Ministério Público do Rio pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ronny Peterson da Costa, que ocupava o cargo, foi exonerado ontem.

Segue o golpe

Mesmo depois de lesar milhares de clientes, a 123 Milhas continua operando e dando golpe em passageiros. Um profissional de webdesigner estava em Brasília e comprou passagem para Florianópolis. Levou calote e foi informado pela 123 Milhas que não terá devolução porque o valor da multa da empresa aérea é maior que a passagem comprada (R$ 1.112,64).

ESPLANADEIRA

# ABMES concedeu selo de Instituição Socialmente Responsável para ENS. # Clarissa Chaves lança single autoral, ’21’, disponível nas plataformas e YouTube. # Centro Cultural Correios RJ apresenta exposição ‘Três Marias’ até 24 de fevereiro. # Secom e Unesco lançam editais para contratação de consultorias em políticas digitais. # TIM e a Gerando Falcões anunciam ONGs beneficiadas com verba de R$ 1 milhão. # Levantamento da BMS Re mostra que apenas 3% dos testes clínicos em andamento no Brasil são segurados.

