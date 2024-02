Peso do ato de Bolsonaro provocou fissuras no MDB

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Isabele Mendes

Macron no teleférico

O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou visita ao Brasil para fim de março. Acompanhado de comitiva de empresários, quer reaquecer relações bilaterais depois das discordâncias sobre o Mercosul, em especial com o Governo de Jair Bolsonaro. Os franceses têm investimentos de US$ 45 bilhões, em 900 empresas e 750 mil empregos gerados no Brasil. Na pauta, a retomada do teleférico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, cuja negociação se arrasta há dois anos. Os franceses adoram projetos de mobilidade por aqui. Nicolas Sarkozy lançou em 2009 um VLT da Alstom em Brasília, mas o projeto nunca saiu do papel depois que o então governador, José Roberto Arruda, foi preso na Operação Caixa de Pandora.

Fissuras no MDB

O peso do ato do ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo provocou fissuras no MDB. Uma das principais ministras do Governo Lula, Simone Tebet verbalizou o incômodo com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na Av. Paulista. Se a campanha à reeleição começasse hoje, Tebet não subiria no palanque de Nunes. A turma do deixa disso emedebista está tentando cimentar as fissuras.

Lula, Israel e PGR

O advogado Tiago Pavinatto acionou a PGR contra o presidente Lula da Silva por suposto crime de responsabilidade ao comparar as ações de Israel contra o Hamas ao Holocausto. Ele sustenta que o petista deve ser enquadrado “no crime tipificado no Artigo 20 (Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional)”. O PGR encaminhou para a assessoria criminal.

Ato de filiação

Com a presença confirmada do presidente nacional, Ciro Nogueira, o PP realiza na sexta (1º), em Sergipe, ato de filiação de pré-candidatos para as eleições deste ano. Presidente estadual, o senador Laércio Oliveira afirma que a meta “é fortalecer a presença nos municípios e conquistar novos espaços”. A coordenadora nacional do movimento feminino do PP, Iracema Portella, também confirmou presença no ato.

Yes or Not?

A Secretaria de Saúde de Alagoas, comandada por Gustavo Miranda, repassou cerca de R$ 3 milhões para o Núcleo de Ortopedia e Traumatologia, clínica sediada em Maceió. Detalhe: até junho de 2023, Miranda era um dos sócios do estabelecimento. Dias após ele deixar o quadro societário da empresa, a NOT foi credenciada pela Secretaria para prestar serviços ao Estado e ficou apta a receber recursos públicos.

Vitrine internacional

A Bolsa de Turismo de Lisboa começa hoje com a participação de estandes e autoridades de vários Estados e municípios brasileiros. A feira fica localizada no Parque das Nações, zona leste da capital portuguesa, com 400 expositores de mais de 1,4 mil empresas e entidades turísticas, representando 85 destinos internacionais.

ESPLANADEIRA

# Filha de Orlando Brito lança livro póstumo “Sonho e Realidade”, dia 3, na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional de SP. # Mandaliti anuncia nova área dedicada ao Direito da Saúde. # Alunos de medicina do Brasil retornaram de Benim, na África, onde prestaram atendimento médico. # Grupo 5àsec planeja finalizar 2024 com mais de 50 novas lavanderias de autosserviço. # Brasilcap é o novo patrocinador da ONG Meninas de Sinhá. # Instituto Incluir assume gestão da programação cultural no DF.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM