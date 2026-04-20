Previsões desta segunda indicam mudanças e alertas aos signos

Os taurinos são de índole pacífica e tolerante. Raramente discutem, dificilmente se exaltam e costumam fechar os olhos a muitas coisas erradas; agem dessa forma porque não gostam de ser incomodados e não porque sejam de natureza compreensiva. Sua ira, porém, pode ser terrível. Quando se consideram ofendidos podem explodir em acessos de cólera verdadeiramente assustadores, e são capazes de inesperados e perigosos atos de violência.

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Quem nasceu hoje

Batalhador incansável, nunca deixa um trabalho ou problema pendente. É o empreendedor do zodíaco, pois tem muita energia. A personalidade forte fará com que se destaque. É persistente, inovador e amigo leal.

Alerta

Assim, os nativos de Gêmeos passa o dia no alerta, e a rotina continua sendo o melhor a fazer no trabalho. Cuidado com gastos fora do orçamento. Então, procure ser menos exigente com a pessoa amada e a família. Saúde em baixa. Viagens neutras.

Previsões

Áries – O período que inicia traz o Sol, na sua segunda casa. Além disso, é a fase para acertar a vida profissional e financeira. Positivo para início de trabalho, parceria comercial e compra de imóvel. Amor positivo. C. 143 M. 6537

Touro – O Sol passa a transitar no seu signo, trazendo o sucesso em todos setores. Desse modo, resolverá a maior parte dos problemas profissionais, financeiros e familiares. No amor é hora de chegar junto. C. 384 M. 5672

Gêmeos – Você terá a partir de hoje o Sol, na sua 12ª casa astral. É o chamado popularmente inferno astral. Assim, dê mais atenção ao seu trabalho e negócios. Pode ter a vida financeira afetada. Logo, amor agitado. Dia de alerta. C. 591 M. 1156

Câncer – As influências desta fase equilibram seus negócios e trazem oportunidades de crescer nas finanças. Isso porque, ótima vibração para aceitar apoio em novos projetos profissionais. O amor vem com charme. C. 823 M. 7949

Leão – O seu astral começa a vibrar a paz e o progresso. Usufrua das boas energias na vida profissional. Dessa forma, pode mudar os negócios e contar com a família. Seus planos financeiros estão em alta. Amor e paixão. C. 635 M. 2301

Virgem – Você será um privilegiado pelos astros. Assim, o Sol passa a influenciar sua nona casa. Assim, realizações profissionais, financeiras e chances de viagens para fora do país. A relação familiar esta equilibrada. Amor intenso. C. 802 M. 9214

Outras previsões

Libra – Fase que precisará de paciência e compreensão no trabalho. Assim, será necessário evitar novos gastos, não crie problemas neste setor. Dedique-se mais à família. Logo, amor participativo. Cuide da saúde. C. 996 M. 0182

Escorpião – A influência do Sol no seu signo oposto, abre espaço para viver com intensidade a vida familiar, afetiva e profissional. Os astros favorecem parcerias e acertos nas finanças. Assim, pode viajar. Amor sensível. C. 452 M. 8064

Sagitário – A fase indica colaboração no trabalho, negócios e convites para parcerias. Melhora dos seus ganhos. Amor cheio de cumplicidade. Fique atento à saúde, pode iniciar tratamento ou se submeter à cirurgia. C. 014 M. 3359

Capricórnio – Você começa a viver uma das melhores fases deste ano. Desse modo, terá boas energias de Vênus e do Sol, na carreira profissional, na vida afetiva e familiar. Conquistará a independência financeira. Amor renovado. C. 278 M. 4793

Aquário – O Sol na sua quarta casa indica acertar os assuntos domésticos, compra, venda, reforma ou mudança de residência. Esta disponível para se acertar com a família. Conte com Touro e Áries. Amor com participação. C. 869 M. 2821

Peixes – Fase para ligar suas antenas e usufruir deste período feliz. As parcerias comerciais, o trabalho enfim terá sucesso profissional. Os amigos devem apoiá-lo nos negócios. Saúde perfeita. Amor com bons momentos. C. 323 M. 7604