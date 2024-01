Receitas práticas: aprenda a fazer um delicioso guacamole

Uma figurinha mais que carimbada no Instagram, abarrotado de gorduras monoinsaturadas, fibras, potássio, magnésio e vitaminas C, E, K e B-6, o Guacamole caiu no gosto de nutricionistas e dos brasileiros. Seguindo essa onda, de receitas leves para o verão, um prato tipicamente mexicano e que é reproduzido pelos quatro cantos do planeta.

O Guacamole está para o mexicano assim como a farofa está para o brasileiro. Como aperitivo ou acompanhamento, com nachos e tortillas, aceita igualmente escoltar o churrasco, frutos do mar, vegetais, ovos, grissini e chips.

Leia também: Prepare espaguete ao alho com bacon e brócolis em 30 minutos

Saudável e super fácil de preparar, essa receita demanda poucos cuidados. Basta usar esse abacatinho maduro, o avocado, ligeiramente amassado ou cortado em cubos, daí pra frente faça como seu coração e paladar mandar. O guacamole aceita tudo, limão, pedacinhos de manga, tirinhas de pimenta vermelha e ervas, como hortelã e salsinha.

Para sentir um toque asiático, dá para juntar wasabi, gergelim e molho de soja. Existem muitas variações e versões e hoje eu vou ensinar a minha versão, que eu fazia no meu foodtruck de comida mexicana e que foi, e ainda é, sucesso garantido!

Seguindo o tradicional, além do abacate, a minha receita também leva cebola, tomate, coentro, limão e pimenta dedo de moça que, juntos, formam uma deliciosa refeição, cremosa e aromática.

Vamos aprender a receita?

GUACAMOLE

Ingredientes:

– 2 avocados maduros

– 1 cebola roxa picada

– 1 tomate picado

– 1/2 mói de coentro picado

– 1 limão tahiti (suco)

– Um fio de azeite

– Pimenta do Reino a gosto

– Sal à gosto

Modo de preparo:

1. Corte os avocados (abacate), tire a polpa, coloque em um bowl e amasse com a ajuda de um fouet;

2. Pique a cebola, o tomate e o coentro bem pequenos. O menor elemento em termos de tamanho de corte deve ser a pimenta, por ser o mais forte;

3. Junte os ingredientes picados ao avocado e tempere com o suco de limão, mexa delicadamente para unir todos os ingredientes. Atenção: é importante misturar com cuidado para que não vire um creme! Na hora de comer é preciso sentir cada um dos ingredientes.

4. Finalize com sal e um fio de azeite.

5. Sirva em seguida.

O consumo deve ser imediato.

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 15 minutos

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM