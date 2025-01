Recordar é viver! “Compromisso com Renato”, diz Marcelo Santos

No próximo dia 3 de fevereiro, às 15h, será realizada a sessão para eleição da próxima Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que irá definir quem comandará a Casa de Leis no Biênio 2025/2026.

Uma das cadeiras mais cobiçadas após a do Palácio Anchieta, a presidência da Ales hoje é comandada pelo deputado Marcelo Santos (União Brasil), que vem realizando um trabalho de destaque à frente da instituição.

Nas articulações dos bastidores políticos do Estado, Marcelo tenta viabilizar sua reeleição com apoio dos colegas parlamentares e do governador Renato Casagrande (PSB) e vice Ricardo Ferraço (MDB).

Durante agenda, na tarde desta quarta-feira (22), em Brasília, Marcelo Santos ao lado do presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, e do governador Casagrande e vice Ferraço, selaram a parceria do projeto liderado pelo socialista no Espírito Santo, com a expectativa que o líder do Executivo estadual volte a apoiá-lo para continuar na presidência da Ales.

Recordando a antiga parceria

Por meio de suas redes sociais, nesta quinta-feira (23), Marcelo divulgou um tradicional #TBT, que frisa recordar momentos marcantes de quem sempre utiliza as redes para divulgar as emocionantes memórias.

“O #TBT de hoje é relembrando 2014, quando estive ao lado do então governador e candidato à reeleição Renato Casagrande. Na Assembleia, éramos sete deputados estaduais do antigo PMDB, mas fui o único que firmou compromisso com Renato, permanecendo ao seu lado até o final. Esse momento vai além de uma simples campanha; é sobre parceria verdadeira e valores compartilhados. Continuamos juntos, com a mesma dedicação para fazer a diferença no Espírito Santo!”, disse na postagem.

Relacionamento em crise

Os parceiros políticos de longa data, Renato e Marcelo, tiveram durante o ano de 2024, o relacionamento estremecido em alguns momentos, incluindo o registro de “duras indiretas”, por ambas as partes, durante entregas de obras pelo interior do Estado.

Marcelo que transita com grande habilidade entre os públicos de direita e esquerda, causa de vez enquanto sentimentos contraditórios, e até conspiratórios por parte de aliados de Casagrande, que monitoram de perto as articulações do deputado, tanto na Assembleia, quanto junto aos prefeitos e vices.

Após o final do pleito eleitoral de 2024, a missão foi a votação do Orçamento Anual de 2025, encaminhado pelo Executivo ao Legislativo, que fez o dever de casa, já em clima de paz e amor, visando o apoio incondicional para a eleição da Mesa Diretora da Casa de Leis.

Agora, caso não ocorra surpresas na reta final, Marcelo poderá novamente ter o apoio de Renato e Ricardo para seguir à frente do comando da Assembleia. Isso tudo vai depender de quem vai cumprir a palavra dada! E, se essa palavra foi dada em algum momento.

