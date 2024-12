Reflexões no dezembro vermelho

Por: Eduardo Machado

A vida, enquanto tema central da filosofia, sempre nos convida a pensar sobre o cuidado e a preservação de nossa existência. Desde os questionamentos éticos sobre o que devemos fazer para viver bem até os debates políticos sobre como a sociedade deve garantir condições dignas para todos, o cuidado é uma premissa fundamental. Neste Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre a prevenção do HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, a filosofia nos oferece uma lente poderosa para refletir sobre como práticas de cuidado e prevenção não são apenas atos individuais, mas também responsabilidades coletivas.

A prevenção, em seu cerne, é um gesto filosófico. É um ato de antecipação que demonstra nossa capacidade de projetar o futuro, de imaginar consequências e de tomar decisões no presente para minimizar sofrimentos futuros. É, também, uma expressão de responsabilidade, não apenas consigo mesmo, mas com o outro. Ao prevenir uma doença, protegemos não apenas nosso corpo, mas também as pessoas que nos cercam e, em última análise, a sociedade como um todo.

Porém, a prática do cuidado e da prevenção exige mais do que informação. Requer uma mudança cultural, um comprometimento com valores éticos como a empatia, o respeito e a solidariedade. Afinal, quando falamos sobre o HIV/AIDS, falamos também sobre estigmas, preconceitos e desigualdades que agravam a vulnerabilidade de muitas pessoas. E é aqui que a filosofia se torna essencial: ao nos lembrar de que a saúde não é apenas uma questão biológica, mas também social, cultural e política.

Pensadores como Michel Foucault nos ajudam a compreender como as relações de poder moldam nossos corpos e comportamentos. Ele nos alerta para o fato de que a prevenção não pode se limitar a campanhas informativas ou à distribuição de preservativos, embora essas ações sejam fundamentais. É preciso questionar os discursos e estruturas que perpetuam desigualdades, que marginalizam grupos vulneráveis e que tratam certas vidas como menos dignas de cuidado. Quando a sociedade falha em oferecer acesso igualitário à saúde, está, de certa forma, negligenciando sua própria humanidade.

Nesse contexto, o Dezembro Vermelho não é apenas um lembrete sobre a importância de proteger-se contra o HIV/AIDS, mas também um chamado à reflexão sobre o tipo de sociedade que queremos construir. Queremos uma sociedade que criminaliza, estigmatiza e marginaliza, ou uma que acolhe, apoia e cuida? A filosofia nos ensina que a resposta a essa pergunta não está apenas nas políticas públicas ou nos sistemas de saúde, mas em cada um de nós — em como escolhemos nos relacionar com o outro, em como construímos nossas relações e em como praticamos o cuidado no dia a dia.

Como professores, temos um papel crucial nesse processo. A escola é um espaço privilegiado para desconstruir preconceitos, disseminar informações corretas e promover debates que incentivem o pensamento crítico e o respeito à diversidade. No entanto, é preciso ir além do discurso. Precisamos criar um ambiente onde nossos estudantes se sintam seguros para fazer perguntas, expressar suas dúvidas e refletir sobre suas escolhas sem medo de julgamento.

Educar para a prevenção é, antes de tudo, educar para a autonomia. É ensinar nossos alunos a cuidarem de si mesmos e dos outros de forma responsável e consciente. Mas é também um ato de cuidado em si — um gesto de amor, de reconhecimento de sua dignidade e de seu direito a uma vida plena.

Devemos também lembrar que a prevenção vai além da esfera física; ela envolve o cuidado com a saúde emocional e mental. Viver com HIV, por exemplo, ainda é um desafio para muitas pessoas, não apenas por conta das questões de saúde, mas devido ao peso do preconceito e da exclusão. Quando ensinamos nossos estudantes a serem empáticos e a respeitarem as diferenças, estamos prevenindo não apenas doenças, mas também o sofrimento causado pela discriminação.

Por outro lado, é preciso reconhecer que muitos professores, por falta de formação ou mesmo preconceitos inconscientes, acabam perpetuando estigmas em sala de aula. Fazer piadas, evitar o tema ou tratar questões relacionadas ao HIV/AIDS com distanciamento são atitudes que comprometem o papel educativo da escola. É essencial que, enquanto educadores, estejamos abertos a desconstruir nossos próprios preconceitos, a estudar e a nos sensibilizar para abordar o tema com responsabilidade e humanidade.

Que o Dezembro Vermelho nos inspire, então, a sermos mais cuidadosos, mais atentos e mais solidários. Que possamos enxergar na prevenção não apenas um ato de autoproteção, mas um compromisso ético com a vida em todas as suas formas. E que, ao educarmos nossos alunos, possamos mostrar a eles que o cuidado começa no respeito, se fortalece na empatia e se realiza na construção de uma sociedade mais justa, onde todas as vidas são valorizadas.

Porque, no final das contas, prevenir é cuidar — e cuidar é a mais bela expressão da nossa humanidade.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM