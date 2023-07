Sala do Empreendedor inaugurada em Apiacá

Na manhã da última sexta-feira (21), foi realizada a inauguração da Sala do Empreendedor de Apiacá. A ação é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com o Sebrae/ES. No espaço serão oferecidos serviços que vão atender os empreendedores que desejam abrir ou ampliar seus negócios, em especial, micros e pequenos empreendedores. Além disso, na nova Sala do Empreendedor serão ofertados outros serviços de acesso ao crédito, do programa Nossocrédito.

Pré-inscrições para concurso de cafés especiais em Muniz Freire

Estão abertas as pré-inscrições para o Concurso de Cafés Especiais de Muniz Freire 2023. O evento servirá para identificar e premiar os melhores sabores que a região tem para oferecer, nas variedades de cafés arábica e conilon. Mais informações podem ser conseguidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. O regulamento completo pode ser acessado pelo link shre.ink/aBRG.

Escolas de Calçado passam por reforma e manutenção

Duas escolas de São José do Calçado estão passando por obras de reforma e manutenção. Os serviços estão sendo realizados pela Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado. A Escola Municipal Ercílio Cordeiro e o Cemei Orozina Maria de Oliveira, no distrito de Alto Calçado (São Benedito), estão passando por ações de ampliação e recebendo nova pintura, limpeza geral e reestruturação na rede hidráulica e elétrica. Atualmente, as escolas atendem alunos da educação infantil e do ensino fundamental, nos períodos da manhã e tarde.

533 latas de aço recicladas em Guaçuí

O município de Guaçuí alcançou o total de 13.767 latas de aço recolhidas para destino ambiental correto na tarde de terça-feira (25). Esse número foi alcançado depois que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) recolheu mais 533 latas vazias de fórmulas nutricionais infantis e dieta enteral junto à coordenação da Farmácia Cidadã Estadual, na parceria entre Semmam e projeto Circulatas. Além da destinação correta, as latas também vão gerar renda para a Associação de Reciclagem, deixando de serem encaminhadas para o aterro sanitário, dentro dos objetivos do Projeto Recicla Guaçuí.