Por Marcel Carone

Quando se fala em segurança, a primeira imagem que vem à cabeça é a de viaturas nas ruas, câmeras de monitoramento, presídios e operações policiais. Esses instrumentos são indispensáveis. Mas a segurança de uma população não pode ser medida apenas pela capacidade de reprimir o crime. Uma sociedade verdadeiramente segura é aquela em que as pessoas também têm acesso a saúde, educação, alimento, trabalho, moradia digna, um ambiente equilibrado, justiça e oportunidades para construir o próprio futuro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Pense numa mãe que vive num bairro sem violência, mas não consegue alimentar os filhos. Num agricultor que perde a lavoura na estiagem. Numa família que mora numa encosta sujeita a deslizamentos. Num jovem que terminou a escola e não encontra o primeiro emprego. Nenhuma dessas pessoas está plenamente segura. É dessa constatação simples que nasce o conceito de Segurança Humana: não basta proteger territórios, instituições e estruturas físicas. É preciso proteger as pessoas e criar condições para que elas vivam com liberdade, dignidade e oportunidades.

Um conceito construído pela ONU

A ideia ganhou forma em 1994, quando o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) dedicou seu Relatório de Desenvolvimento Humano às “novas dimensões da segurança humana”. O documento propôs uma virada: em vez de olhar só para a proteção dos Estados e de suas fronteiras, olhar para a segurança das pessoas, em sete dimensões: econômica, alimentar, de saúde, ambiental, pessoal, comunitária e política.

Em 10 de setembro de 2012, a Assembleia Geral da ONU consolidou esse entendimento na Resolução 66/290. O texto define a Segurança Humana como uma abordagem para ajudar os países a identificar e enfrentar desafios amplos e interligados que ameaçam a sobrevivência, os meios de vida e a dignidade da população. E reconhece o direito de todas as pessoas, em especial as mais vulneráveis, de viver livres do medo e da privação, com oportunidades iguais para exercer seus direitos e desenvolver plenamente seu potencial.

Segundo a resolução, as respostas devem ser centradas nas pessoas, abrangentes, adequadas a cada contexto e voltadas à prevenção, com dois princípios inseparáveis: proteção e empoderamento. Proteger é fortalecer instituições e políticas capazes de reduzir as ameaças. Empoderar é ampliar a capacidade das próprias pessoas e comunidades de participar das decisões, defender seus direitos e construir soluções.

Vale um esclarecimento importante, também feito pela ONU: a Segurança Humana não substitui a segurança do Estado, não autoriza medidas coercitivas e não tira dos governos a sua responsabilidade. Ao contrário, ela reforça o papel do poder público e conecta três grandes agendas que costumam andar separadas: paz e segurança, desenvolvimento e direitos humanos.

Sete pilares de um mesmo sistema

O Instituto de Segurança Humana para América Latina e Caribe (ISHALC), fundado em 14 de dezembro de 1999, traduz esse conceito em sete pilares, adaptados da formulação do PNUD. Mais do que uma lista, eles formam um sistema: a falta de renda gera insegurança alimentar, a falta de saneamento compromete a saúde, a degradação ambiental derruba a produção agrícola, e a violência atinge a escola, o comércio e a convivência. Uma política pública eficiente precisa enxergar essas conexões.

Segurança econômica. É ter trabalho, renda e autonomia. Não basta abrir vagas: é preciso qualificação, empreendedorismo e inclusão produtiva, aproximando empresas, escolas técnicas, prefeituras e organizações sociais.

Segurança alimentar. É o acesso regular a comida suficiente e nutritiva. O Espírito Santo tem uma agricultura familiar forte e diversa, que pode abastecer a merenda escolar, os restaurantes populares e os programas de compras públicas, gerando renda no campo e proteção social na cidade.

Segurança em saúde. Vai além de tratar doenças: envolve prevenção, saneamento, vacinação, saúde mental e acesso aos serviços. Quando atenção básica, escola e assistência social trabalham juntas, os resultados nas comunidades mais vulneráveis são mais consistentes.

Segurança ambiental. É a relação entre as pessoas e o território onde vivem. Num estado sujeito a enchentes, deslizamentos, estiagens e erosão costeira, prevenção de desastres, proteção de nascentes e adaptação às mudanças climáticas são questões de sobrevivência.

Segurança cidadã. É a proteção da vida e a prevenção da violência, com polícia, sistema de justiça e políticas preventivas trabalhando juntos. O combate ao crime precisa vir acompanhado de oportunidades para crianças, adolescentes e jovens.

Segurança comunitária. É o vínculo, o pertencimento e a participação. Associações de moradores, projetos esportivos e culturais e redes de proteção ajudam a prevenir conflitos e a transformar territórios. É aqui que o terceiro setor mostra toda a sua força.

Segurança política e jurídica. É o respeito aos direitos, o acesso à Justiça, a transparência e a participação democrática. Não há segurança plena quando as pessoas desconhecem seus direitos ou não têm voz nas decisões que afetam suas vidas.

Segurança Humana também é inclusão

Há uma ligação direta entre esses pilares e a causa à qual dedico o meu trabalho. Para mim, inclusão é criar oportunidade: dar acesso a quem antes encontrava a porta fechada, gerando participação na sociedade, pertencimento e melhoria na qualidade de vida, tenha a pessoa uma deficiência ou não. A Segurança Humana parte do mesmo princípio. As duas tratam de transformar falta de acesso em oportunidade, e vulnerabilidade em capacidade.

Não por acaso, boa parte desse trabalho já é feita, todos os dias, pelas organizações da sociedade civil: a entidade que garante a refeição da criança, o abrigo que acolhe a mulher vítima de violência, a associação que atende a pessoa com deficiência, o projeto esportivo que tira o jovem da rua. Uma agenda séria de Segurança Humana precisa reconhecer, fortalecer e profissionalizar essa rede.

Por que essa agenda importa para o Espírito Santo

O Espírito Santo tem uma economia diversificada, com portos estratégicos, indústria, agronegócio, turismo e serviços. Mas crescimento econômico não significa, automaticamente, oportunidades para todos.

O estudo Perfil da Pobreza no Espírito Santo 2024, do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), com base no Cadastro Único, estimou a pobreza em 26% da população capixaba. E ela está longe de ser distribuída por igual: nas microrregiões Nordeste, Caparaó e Litoral Sul, as estimativas passam de um terço da população. Em Ibitirama, chegam a 58%; em Ponto Belo, a 50,5%; em Alto Rio Novo, a 47,3%. O mesmo levantamento aponta carências de saneamento, abastecimento de água e escolaridade entre as famílias inscritas.

Esses números mostram que não existe um único Espírito Santo. A estratégia para uma comunidade rural do Caparaó não pode ser a mesma de um bairro da Grande Vitória, de uma vila de pescadores do litoral ou de um município industrial. Os problemas são diferentes, e as soluções também. A Segurança Humana propõe que o planejamento comece pelo conhecimento do território e pela escuta de quem vive nele.

Prevenir antes que a vulnerabilidade vire violência

Na segurança pública, o estado tem avanços concretos a mostrar. Segundo o Anuário Estadual da Segurança Pública 2025, do Programa Estado Presente, os homicídios dolosos caíram 12,8% em 2024, para 852 casos, o menor patamar em 28 anos. Em 2025, o número caiu ainda mais, para 796, o menor patamar da história, segundo o governo do estado.

São resultados que merecem reconhecimento. A Segurança Humana acrescenta uma camada a esse esforço: além de medir ocorrências, compreender as condições sociais, econômicas e territoriais que expõem as pessoas à violência. Isso significa prevenção desde a infância, proteção às mulheres, oportunidades para os jovens, fortalecimento das famílias, saúde mental, educação, esporte e cultura, com escolas, unidades de saúde, assistência social, forças de segurança, conselhos tutelares, organizações comunitárias e empresas trabalhando em rede.

Significa também lembrar que a violência não acontece só nas ruas. Os feminicídios no estado subiram de 35 para 38 entre 2023 e 2024, segundo o mesmo anuário. A violência doméstica, a exploração de crianças e adolescentes e a violência contra idosos exigem identificação precoce, acolhimento e proteção. Nada disso substitui o policiamento, a investigação e a Justiça. Amplia a estratégia, atacando as causas e não apenas as consequências.

O clima também é uma questão de segurança

Quando uma enchente destrói uma casa, o problema não é só de infraestrutura. É uma família que pode perder seus bens, sua renda, o acesso à escola e a segurança alimentar. Quando a estiagem castiga a lavoura, o impacto chega ao produtor, ao trabalhador, ao comércio e ao consumidor. Quando o mar avança sobre uma comunidade, estão em jogo a moradia, o trabalho, o turismo e a identidade cultural.

Por isso, adaptação climática precisa ser tratada como parte da Segurança Humana. Recuperar áreas degradadas, proteger nascentes, fortalecer a agricultura sustentável e preparar as comunidades para eventos extremos são ações que produzem benefícios em vários pilares ao mesmo tempo.

Uma agenda prática para o estado

Como transformar conceito em ação? Proponho cinco frentes.

Diagnósticos territoriais integrados, cruzando dados de pobreza, saúde, educação, violência, saneamento, meio ambiente e emprego para identificar onde as vulnerabilidades se concentram e quais capacidades locais podem ser fortalecidas.

Projetos territoriais integrados, articulando prefeituras, governo do estado, universidades, empresas e organizações sociais. Um programa para a juventude, por exemplo, pode combinar formação profissional, saúde mental, cultura, esporte, empreendedorismo e prevenção da violência, com metas comuns.

Novos mecanismos de financiamento, aproximando os projetos de fundos públicos, investimento social privado, incentivos fiscais, instituições de desenvolvimento e organismos internacionais. Um exemplo é o Fundo Fiduciário das Nações Unidas para a Segurança Humana, criado em 1999, cuja chamada de 2026 oferece cerca de US$ 1 milhão por programa, em parceria com o Sistema ONU no país. Por meio do ISHALC, tenho trabalhado para que organizações capixabas possam acessar oportunidades como essa.

Governança e avaliação de resultados, com objetivos claros, responsáveis definidos, indicadores, transparência e prestação de contas. Não basta contar quanto foi gasto ou quantas atividades foram feitas. É preciso provar que a vida das pessoas melhorou.

Participação comunitária, porque quem vive o problema precisa ajudar a definir as prioridades, desenhar as soluções e avaliar os resultados. A Segurança Humana não se constrói apenas para as comunidades, mas com elas.

Do conceito ao projeto

Muitas boas iniciativas não chegam lá não por falta de ideias, mas pela dificuldade de transformá-las em projetos bem estruturados, financeiramente viáveis e capazes de demonstrar resultados. Para enfrentar esse gargalo, o ISHALC desenvolveu a metodologia ISH 360°, em cinco etapas: diagnóstico das vulnerabilidades e capacidades do território; estruturação técnica do projeto, com metas e entregas; governança, com responsabilidades, transparência e prestação de contas; financiamento, por meio de editais, fundos, parcerias e investimento social; e impacto, com indicadores, pessoas alcançadas e contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A lógica é simples: um projeto não se avalia só pelo seu objetivo imediato, mas pela sua sustentabilidade, pela capacidade de execução e pelo legado que deixa no território. É uma ferramenta que pode ser muito útil a municípios e organizações capixabas. E, como o Instituto atua em toda a América Latina e o Caribe, ela também abre espaço para trocar experiências com outros países que enfrentam desafios parecidos, como desigualdade, mudanças climáticas, migração e violência.

Agenda 2030 com resultados mensuráveis

A Segurança Humana conversa diretamente com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas é preciso evitar que os ODS virem apenas um selo bonito em relatórios institucionais. Cada iniciativa deve mostrar, com indicadores, o que mudou: menos pobreza e fome, mais acesso a água e saneamento, mais jovens na escola e qualificados, menos violência, mais trabalho e renda, mais capacidade de resposta a desastres, mais participação e acesso à Justiça. Indicadores não são números soltos. São a prova de que houve transformação social.

Uma nova pergunta para o desenvolvimento

No fundo, a Segurança Humana nos convida a mudar as perguntas que orientam o planejamento. Em vez de perguntar apenas quanto será investido, perguntar quais vulnerabilidades serão reduzidas. Em vez de contar só obras entregues, verificar quais capacidades foram fortalecidas. Em vez de medir o desenvolvimento apenas pelo crescimento econômico, observar se esse crescimento está gerando dignidade, inclusão e oportunidades.

Isso não diminui a importância da economia, da infraestrutura ou da competitividade. Coloca esses elementos a serviço de um objetivo maior: melhorar a vida das pessoas. O Espírito Santo, com sua diversidade territorial, suas universidades, sua força empresarial e sua experiência em planejamento público, tem tudo para ser referência nessa agenda, sem criar estruturas paralelas, mas integrando e fortalecendo o que já existe.

Não existe desenvolvimento sustentável quando parte da população segue privada de direitos e oportunidades. Não existe segurança plena onde há fome, violência, exclusão e falta de perspectiva. E não existe prosperidade duradoura quando o crescimento econômico não se converte em desenvolvimento humano.

A verdadeira riqueza de um território não está apenas no que ele produz, mas na sua capacidade de garantir que todas as pessoas possam viver com dignidade, segurança, liberdade e oportunidades. Segurança Humana é transformar essa convicção em método, compromisso e ação.

*** Marcel Carone é embaixador da Inclusão.