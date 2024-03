Será o registro do passado, presente e do futuro em uma única foto?

Os bastidores da política em Ibatiba se movimentaram nessa última semana. Uma foto postada pelo prefeito Luciano Pingo, em seu Instagram, foi motivo de muita prosa na terra dos Tropeiros.

No clique, a vice-prefeita Dra. Criziane Moreno aparece de mãos dadas com o ex-prefeito José Alcure e ao lado do presidente da Câmara Fernando Vieira e dos vereadores Elias Lili e Leonardo Alexandrino.

José Alcure, que é o filiado mais antigo do Progressista no Brasil, é avô de Valéria Alcure, que busca uma expressão na corrida eleitoral no município e, até então, estava no ninho da oposição.

Na última eleição que concorreu como prefeito em Ibatiba, no ano de 2016, Alcure teve 35,55%, um total de 4.760 votos válidos. Já Luciano foi vitorioso com 48,13%, cerca de 6.828 votos válidos. Vale ressaltar que Luciano foi o único prefeito reeleito na história de Ibatiba e tenta emplacar sua vice ou seu amigo Fernando, presidente da Câmara, como pré-candidatos.

Valéria, cadê tu, mulher?

Já a oposição de Pingo, Luis Pancoti, Lindon Jonhoson e Júnior da Pague Fácil estiveram reunidos para tentar selar uma aliança. O que mais chamou a atenção foi a ausência da pré-candidata Valéria Alcure, tanto na reunião da oposição, quanto no registro fotográfico.

Será que valeria desistiu da caminhada ao lado da oposição e está indo abraçar os pré-candidatos da situação? O registro será um presságio? O tempo dirá…

Correção: O pré-candidato que não esteve presente na reunião citada acima foi Júnior da Pague Fácil, a pré-candidata Valéria Alcure, se fez presente.

