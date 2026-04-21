Signos hoje: confira as previsões completas do dia

Os taurinos são de índole pacífica e tolerante. Raramente discutem, dificilmente se exaltam e costumam fechar os olhos a muitas coisas erradas; agem dessa forma porque não gostam de ser incomodados e não porque sejam de natureza compreensiva. Sua ira, porém, pode ser terrível. Assim, quando se consideram ofendidos podem explodir em acessos de cólera verdadeiramente assustadores, e são capazes de inesperados e perigosos atos de violência.

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Quem nasceu hoje

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. Assim, é uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 14h01, e os astros aconselham rotina. A Lua desfavorece mudanças ou inovações no setor profissional. Logo, após esse horário os cuidados serão dos cancerianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Os astros indicam chances de acertar o trabalho, negócios e boas notícias sobre o dinheiro. Desse modo, continue lutando pelas suas ambições. Assim, melhora da saúde, não abuse na alimentação. Amor com emoções. C. 115 M. 2489

Touro – A Lua no seu signo traz novos contatos na área de negócios. Então, esteja certo, que sua simpatia será fundamental para alcançar situação de destaque. O amor esta ativo, melhora a convivência. Saúde perfeita. C. 389 M. 9610

Gêmeos – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 14h01. A tarde estará tudo bem, inclusive com as finanças. Aproveite as boas energias. Mas, não esqueça que você passa pelo inferno astral. C. 966 M. 8945

Câncer – O período é movimentado na vida familiar. O trabalho esta tranquilo. Se prepare que a partir das 14h01, entrará no alerta. O ideal é se programar logo cedo. Fique na rotina, não discuta com seu amor. C. 052 M. 4127

Leão – Dia que estará de bem com a vida. O trabalho e as finanças se equilibram. Sucesso no contato com pessoas com as quais quer negociar. Positivo para tomar decisões familiares. Vênus traz paixão. C. 433 M. 1374

Mais previsões

Virgem – A influência do Sol, na sua positiva nona casa é o sinal que precisa para ficar à vontade com a família. Assim, momento ideal para planejar os próximos negócios e viagens. Saúde perfeita. Amor participativo. C. 297 M. 7508

Libra – Período que deve agir com cautela com sua família, todos esperam sua colaboração. Prepare-se para dar apoio à nativos de Capricórnio e Câncer. Então, evite decisões apressadas nos gastos. Positivo para viagens. C. 607 M. 0254

Escorpião – O ideal hoje é ficar na rotina e evitar novos gastos, decisões na área doméstica e cuidar mais da sua saúde. Desse modo, convide amigos e parentes para estarem ao seu lado. Amor emocionante. C. 734 M. 5793

Sagitário – Neste dia estará mais solto, você se sente livre para sair da rotina. Astral positivo para estar com parentes. Pode aceitar convite para um almoço especial. Assim, tranquilidade financeira. Amor emocionante. C. 581 M. 3865

Capricórnio – Um bom período para organizar a vida familiar, procure combinar novas fórmulas para a harmonia com parentes e amigos. Dessa forma, apenas não abuse com a saúde. Usufrua das boas indicações com o seu amor. C. 870 M. 6921

Aquário – Aproveite para relaxar, deixe os negócios e decisões financeiras para outro dia. Aceite apoio da família e saia da rotina. Vitalidade física e mental. Então, explore sua simpatia com Leão e Áries. Amor com emoções. C. 329 M. 4036

Peixes – Você precisa dar apoio à família.Assim, possibilidade de realizar em breve mudanças no seu lar. Solução de questão financeira. Compartilhe seus desejos com seu amor. Logo, desligue-se um pouco do trabalho. C. 245 M. 9102