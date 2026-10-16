Por Pe. José Carlos Ferreira da Silva

Há pessoas que gostaríamos de encontrar só mais uma vez. Não para mudar o passado. Nem para pedir que ficassem. Apenas para sentar diante delas e conversar sem olhar o relógio.

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Contaríamos algumas coisas que aconteceram depois. Quem chegou, quem partiu, os caminhos que escolhemos. Falaríamos das pequenas vitórias que elas não puderam ver e das dificuldades que, de algum modo, conseguimos atravessar.

Faríamos também perguntas que nunca fizemos. Como eram seus sonhos quando jovens? Do que tinham medo? Foram felizes? Houve alguma coisa que quiseram nos dizer e deixaram para depois?

É curioso como certas perguntas só aparecem quando já não podem ser respondidas.

Se tivéssemos mais um encontro, prestaríamos atenção em detalhes antes considerados comuns: o jeito de sorrir, o movimento das mãos, a voz chamando nosso nome. Guardaríamos tudo com o cuidado de quem sabe que a memória, um dia, será o único lugar possível para aquele reencontro. E certamente diríamos algumas palavras que a pressa deixou escapar. Obrigado. Perdoe-me. Senti sua falta. Você foi importante para mim.

Mas a vida não costuma devolver pessoas apenas porque ainda temos algo a dizer. Então aprendemos a conversar com elas de outra maneira. Numa fotografia, numa lembrança, naquele pensamento que chega de repente no meio do dia. Algumas pessoas partem, mas deixam a cadeira ocupada dentro de nós.

E, se pudéssemos encontrá-las só mais uma vez, talvez nem disséssemos tanto. Ficaríamos ali. Só mais um pouco.

*** Pe. José Carlos Ferreira da Silva é autor do livro Feridas Invisíveis: a realidade do sofrimento psíquico em padres e pastores decorrente da prática pastoral – Editora Dialética. É Mestre em Ciências da Religião, Jornalista e Psicólogo. Atualmente é Vigário Episcopal para Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e Pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim.