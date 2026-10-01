Tem nova rodada de cerveja nas Montanhas Capixabas

Por Leandro Fidelis

As cervejarias artesanais das Montanhas Capixabas chegam à primavera 2026 com novidades que passeiam por diferentes escolas e propostas, da leveza de uma Italian Pilsner sem glúten e low carb às IPAs aromáticas, cervejas de fermentação com Brettanomyces e experiências que aproximam cerveja, vinho, frutas e cachaça. Entre os destaques estão a Selvaggia Brut IPA (foto em destaque), inspirada nos espumantes, a Berica e uma cerveja de jabuticaba.

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A Berica, marca que começou a colocar o projeto em prática em 2026 em parceria com a Cervejaria Aurora (Venda Nova do Imigrante), ganhou identidade própria a partir da história de Alberico Canal, o “Berica Doida”, avô do idealizador da marca, Rafael Canal Modolo, de Pedra Azul. Seguindo os estilos Pilsen, Red Ale e American IPA, a produção da Berica ocorre em pequenos lotes, com 1.000 litros para a Pilsen e 500 litros para os demais estilos.

Ainda segundo Rafael, nesse primeiro momento, a cerveja está sendo servida exclusivamente no Empório Dei Nonni e no Terrazzo, de propriedade da família, às margens da BR-262 em Pedra Azul.

“Para o final do ano, planejamos lançar também em lata as versões da Berica Pilsen, Berica Red Ale e Berica American IPA, que serão comercializadas no Empório e em estabelecimentos parceiros”, disse.

Lançamento da Três Torres (João Neiva), a Selvaggia Brut IPA é uma cerveja seca, vibrante e delicadamente aromática, inspirada na elegância e na delicadeza dos espumantes. Servida em garrafa arrolhada, a receita traz como ingrediente a casca da uva Sauvignon Blanc, reforçando a conexão com o universo dos vinhos.

Os lúpulos modernos contribuem com aromas e sabores que remetem a notas de caju e laranja, enquanto o açúcar residual zerado garante um perfil extremamente seco. O resultado é uma cerveja que combina a potência aromática característica de uma IPA com a leveza, a delicadeza e a sofisticação dos espumantes, proporcionando uma experiência sensorial que também evoca o universo do vinho.

Além da Selvaggia Brut IPA, a Três Torres amplia o repertório de IPAs com a MY Way Juicy IPA, dentro de uma trajetória que já inclui Juicy IPA, Citra Attack Juicy IPA e outras receitas lupuladas.

Em Santa Teresa, a Três Santas mantém uma linha que explora especialmente fermentações e ingredientes pouco convencionais. A cervejaria possui, inclusive, uma categoria dedicada às Brett Beers em sua loja oficial, ao lado de séries de cervejas com frutas e especiarias. Entre as novidades está a Brett Tangerina, que leva a característica complexidade da fermentação com Brettanomyces para um perfil marcado pela fruta cítrica.

Outra experiência que aproxima a cerveja da identidade gastronômica capixaba nasceu da parceria entre a Cantina Mattiello e a Três Santas, ambas de Santa Teresa. A receita partiu do espumante de jabuticaba Amabile, produzido pela cantina. Foram cedidos 100 litros da base de espumante para que o cervejeiro Juca, da Três Santas, desenvolvesse uma cerveja a partir dela.

O resultado foi uma pequena produção, com cerca de 80 garrafas destinadas à cantina, além da parcela que ficou com a cervejaria. A proposta é uma cerveja cítrica e gastronômica, preservando características da jabuticaba. A Cantina Mattiello, que integra o Circuito Caravaggio, trabalha tradicionalmente com vinhos e espumantes de uva e jabuticaba.

Em Venda Nova do Imigrante, a Cervejaria Aurora também aposta nas collabs para explorar ingredientes regionais. A parceria com a Cachaçaria Modolo (Pedra Azul) resultou em uma Imperial Stout que combina a base da Damma com a cachaça Princesa Isabel Modolo Amburana e Jaqueira.

A inspiração vem da saíra-apunhalada, ave nativa ameaçada da Mata Atlântica, e o resultado busca integrar o caráter intenso da Stout às notas de especiarias, madeira e dulçor proporcionadas pela cachaça. O rótulo aparece no portfólio da Aurora como “Damma Collab Cachaçaria Modolo”, uma Imperial Stout de 10% de álcool e 50 IBU.

Na Ronchi Beer (Pedra Azul), a novidade segue outra tendência: a busca por cervejas com menor aporte calórico. A cervejaria lançou uma Italian Pilsner sem glúten e low carb, estilo criado na Itália e escolhido justamente por fugir da tradicional interpretação da Pilsner. A proposta, segundo Eduardo Ronchi, é oferecer uma cerveja leve em calorias sem abrir mão da identidade de uma lager de perfil italiano.

Também merece atenção o novo lote em produção da sazonal Fidelis Bier, projeto que nasceu em parceria com a Piwo Cervejaria e ganhou notoriedade ao lançar a primeira Weiss das Montanhas Capixabas, em 2022. A receita tem 5,6% de álcool, baixo amargor e notas de banana e cravo, em uma proposta ligada às raízes alemãs da família do idealizador. A cerveja estará disponível em lata para venda neste mês de outubro.