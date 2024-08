Por Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

Gafe judicial

A participação da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul na ação no STF sobre a aquisição de terras por estrangeiros não durou 24 horas, e gerou especulações nos bastidores jurídicos de Brasília e Campo Grande. A entidade solicitou sua inclusão no caso como Amicus Curiae, argumentando que a lei de terras de 1971 poderia prejudicar investimentos estrangeiros no Brasil, especialmente no setor de celulose. O problema é que o escritório de advocacia que representou a Fiems no pedido, o Raghiant Torres, também advoga para a Paper Excellence, empresa indonésia que enfrenta processos que a impedem de assumir a Eldorado Celulose justamente por não ter pedido as autorizações prévias exigidas pela lei de terras. Há uma briga judicial da Paper com a sócia brasileira J&F pelo controle da Eldorado. A conexão pública do escritório da Fiems com a Paper, diretamente interessada no julgamento no Supremo, criou um mal-estar em torno da petição da federação e acabou levando à desistência.

Tentou o drible

O Itamaraty propôs o 2 de outubro como “melhor data para o ministro Mauro Vieira falar na Comissão” de Relações Exteriores, quatro dias antes do 1º turno das eleições municipais – e quando, é certeza, o Congresso estará esvaziado. Considerada piada, a proposta mostra desprezo dos diplomatas com a Câmara, afirmaram deputados.

PCC no Rio

A Polícia Civil descobriu que a facção paulista PCC – que expandiu seus negócios para todo o Brasil – usou advogados e laranjas para comprar 30 postos de combustíveis no Rio de Janeiro e região metropolitana nos últimos seis meses. Vem operação aí…

Joyce e Frota

Dois ex-deputados bolsonaristas tentam a sorte nas urnas, sem alusão ao antigo padrinho que sacramentou seus mandatos quando em alta popular: Alexandre Frota (PDT) é candidato a vereador em Cotia, interior paulista. E Joice Hasselmann (PSDB) disputa vaga na Câmara da capital São Paulo.

Na sua conta

Ao gastarem lábia e tempo da Comissão de Relações Exteriores da Câmara para blindar a convocação de Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira, os deputados da base governista não votaram um acordo que põe fim à dupla tributação com a China. O país asiático e os consumidores brasileiros esperam por isso.

João & Silvio

João de Deus salvou Silvio Santos de um problema sério na garganta há alguns anos, contou à Coluna um amigo do médium. O apresentador teve uma crise na voz e mandou um jatinho buscar o João em Abadiânia (GO). Na casa de Silvio, o curandeiro teria feito uma “cirurgia” espiritual, segundo testemunhas. Se foi a reza ou remédio, ninguém sabe, mas fato é que SS voltou a trabalhar dias depois.

