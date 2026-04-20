Três Torres lidera ranking estadual na 4ª Copa Sul-Americana de Cerveja

Por: Leandro Fidelis

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As cervejarias capixabas somaram 17 medalhas no total, em um universo de 272 premiações distribuídas entre 114 cervejarias na 4ª edição da Copa Sul-Americana de Cerveja. O destaque estadual da competição mais uma vez foi a Três Torres (João Neiva), que liderou o quadro local com conquistas de medalhas de ouro, prata e bronze. A competição bateu recorde com 1.212 amostras inscritas por 257 cervejarias de sete países, um crescimento de 45%.



A Três Torres foi a cervejaria mais premiada do Espírito Santo, acumulando seis medalhas no total, com destaque para os ouros com cervejas em colaboração com a Três Santas, um dos pontos altos da campanha. As parcerias são a Czech Lager Três Torres e Três Santas (Bohemian-Style Pilsener) e a Cupuaçu Saison (Belgian-Style Fruit Beer). Além disso, a cervejaria também garantiu resultados individuais em diferentes estilos (*Confira abaixo).



Na sequência, a Ronchi Beer (Pedra Azul- Domingos Martins) também obteve excelente desempenho, com três medalhas, incluindo um ouro na categoria Belgian-Style Tripel. A cervejaria demonstrou especialização em estilos mais complexos e alcoólicos, consolidando uma identidade voltada à tradição europeia, reforçando sua posição entre os principais nomes do estado.



Outras cervejarias capixabas contribuíram para o resultado robusto. A I Lupi (Ibiraçu) conquistou dois bronzes e um ouro, mostrando versatilidade entre estilos clássicos e experimentais. A Levit (Santa Maria de Jetibá) somou duas medalhas, com destaque para a consistência em estilos de base maltada, enquanto a Grecco (Venda Nova do Imigrante) garantiu uma prata com uma Catharina Sour que valoriza ingredientes brasileiros. Já a Panzert (Ibatiba) brilhou com um ouro em Imperial Stout, reforçando a presença capixaba em categorias de alta intensidade.



O conjunto das conquistas revela um cenário amadurecido e competitivo, apesar de as cervejarias capixabas não figurarem no ranking “Best of Show” e “Melhor Cervejaria da Copa”. Em meio a uma edição marcada por crescimento, diversidade de estilos (160 ao todo) e ampla participação brasileira, com representantes de 18 estados e 189 cidades, o Espírito Santo se consolida como um polo relevante na produção cervejeira do continente, combinando técnica, criatividade e identidade própria.

RANKING CAPIXABA NA 4ª COPA SUL-AMERICANA DE CERVEJA

OURO

Czech Lager Três Torres e Três Santas- Collab Três Torres + Três Santas- Bohemian-Style Pilsene

Old Stuff- I Lupi- Berliner-Style Weisse

Ronchi Belgian Tripel- Ronchi Beer- Belgian-Style Tripel

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Cupuaçu Saison Collab I Lupi e Três Santas- Collab Três Torres + Três Santas- Belgian-Style Fruit Beer

Imperial Stout Tank Crusader- Panzert- American-Style Imperial Stout

PRATA

Acadiana- Três Torres- Juicy or Hazy India Pale Ale

Big Red- Três Torres- Imperial Red Ale

Levit Porter- Levit- Brown Porter

Catharina Sour Pitaya, Maracujá e Cumaru- Grecco- American-Style Fruited Sour Ale

BRONZE