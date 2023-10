Vagner pode disputar para prefeito de Guaçuí pelo MDB

O ex-prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues, pode ser o candidato a prefeito do MDB, no ano que vem. Pelo menos, a informação de bastidores é que o assunto foi conversado no encontro estadual do partido, realizado em Cariacica, na noite desta segunda-feira (16). A possibilidade teria o apoio do agora presidente do MDB no Espírito Santo, o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço. Vagner também esteve com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, entre outras lideranças do partido que estavam presentes.

Ricardo Ferraço presidente do MDB

O vice-governador Ricardo Ferraço assinou a ficha de filiação ao MDB, no encontro desta segunda-feira (16), em Cariacica. Agora, nos próximos dias, ele vai assumir a presidência estadual do partido, proferindo o discurso de união, unidade e pacificação. Essa costura aconteceu depois que as eleições do diretório estadual do MDB acabaram em um empate entre a ex-senadora Rose de Freitas e o ex-deputado federal Lelo Coimbra, deixando transparecer uma divisão dentro da sigla. Para isso, nos próximos dias, a Executiva Nacional do MDB vai precisar formar uma Comissão Estadual Provisória no Espírito Santo que será formada por sete membros e presidida pelo vice-governador.

Festa do Imigrante Italiano em Muniz Freire

A Associação Gastronômica de Muniz Freire vai realizar a Festa do Imigrante Italiano, nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro. Conforme explica a presidente da associação, Carol Areias, essa será a primeira festa da organização social, sendo um resgate da festa italiana do município. “E está sendo feita pela comunidade, por voluntários, com todo mundo ajudando, sem verbas oficiais, sendo uma iniciativa comunitária e de cunho cultural”, destaca. A programação do evento ainda está sendo fechada e será divulgada em breve.

Alegre vai ser a sede de Conferência de Cultura

Alegre vai sediar a I Conferência Intermunicipal de Cultura de Alegre e Muniz Freire que vai acontecer no próximo sábado (21). O evento está sendo organizado pelas prefeituras dos dois municípios e seus respectivos Conselhos Municipais de Cultura, e acontecerá na Biblioteca Municipal “Professora Therezinha Henrique Campos”, no Centro de Alegre, das 8 às 18 horas. O objetivo é que a conferência seja um ponto de encontro para artistas, produtores culturais, gestores públicos, educadores, estudantes e todos aqueles que estão interessados em enriquecer culturalmente as cidades de Alegre e Muniz Freire. A Biblioteca Municipal fica na Rua Waldemar Costa Navega, 198, Centro de Alegre, ao lado da Escola Professor Lellis. Para maiores informações e inscrições, entrar em contato com (28)3300-0103 ou pelo WhatsApp (28)99994-5178.

