Ricardo Ferraço deixa PSDB e assume comando do MDB no ES  

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, deixou o PSDB para assumir a presidência do MDB no estado. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira (16), em evento promovido pela sigla, em Cariacica.

“Com humildade e união nós vamos trabalhar para unificar e fortalecer o MDB Espírito Santo. Agradeço o carinho e confiança em nossa chegada na noite desta segunda-feira, junto com lideranças importantes e consolidadas do nosso estado”, explicou Ricardo Ferraço.

A chegada do vice-governador põe fim ao impasse sobre o comando da legenda, que aguardava uma decisão da Executiva Nacional, após a disputa no âmbito estadual ter terminado empatada entre o ex-deputado Lelo Coimbra e a ex-senadora Rose de Freitas.

“Vamos colocar em prática o que há de mais eficiente na política, que é o diálogo. Construir, pacificar e evoluir para continuar colaborando muito com o desenvolvimento do nosso Espírito Santo”, disse o novo comandante do MDB no estado.

Além de lideranças e correligionários, o encontro também contou com a participação do presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, que também oficializou a filiação dos prefeitos de Colatina, Guerino Balestrassi, e de Cariacica, Euclério Sampaio.